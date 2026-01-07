В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

В Новосибирской области запустили виртуального помощника в мессенджере MAX. Теперь жители могут получать консультации по социальной поддержке и субсидиям через «Социального навигатора НСО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и связи региона.

— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Навигатор работает круглосуточно, помогая людям быстро получать важные социальные сведения.

Напомним, что в Новосибирской области появился виртуальный врач, использующий передовые технологии искусственного интеллекта. Он помогает жителям региона следить за здоровьем.

Ранее редакция сообщала ло том, что с ноября 2025 года в новосибирском метро действует биометрическая система оплаты проезда.