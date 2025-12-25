Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Компания АО «Урбантех Канатные дороги» на инвестсовет мэрии Новосибирска представила концепцию пассажирской канатной дороги от станции метро «Спортивная» до жилого комплекса «Европейский берег». Протяжённость трассы составит 2,8 км, пропускная способность — как минимум 1 000 пассажиров в час в одном направлении, время в пути — около 9 минут.

— Канатная дорога может быть интегрирована с метро по принципу «сухой ноги», то есть с возможностью пересадки пассажиров без выхода на улицу, — сообщили в мэрии.

Инвестор также прорабатывает вопрос о открытии промежуточной станции на острове Отдыха.

Проект планируется реализовывать в рамках концессии. В декабре была сформирована рабочая группа для определения условий концессионного соглашения, подбора земельных участков и сроков реализации. Об этом сообщал начальник управления инвестиций Михаил Литвинов на предпринимательском форуме.

Ранее ТАСС, со ссылкой на мэрию Новосибирска сообщал, что пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час. По данным издания, проект будет полностью реализован за счет инвестора, средства городского бюджета власти вкладывать не планируют.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Урбантех Канатные дороги» создано в сентябре 202е года. Гендиректор и учредитель Андрей Денисенков. Выручка в 2024 году составила 833 тысячи рублей (+99%), чистый убыток — 62 млн рублей. Денисенков также является участником компании ООО «Урбантех», АО «Транспортные инвестиции», гендиректором АО «Интеллектуальные Транспортные Системы» и АО «Алгоритм Инвестиции».

В феврале 2023 года компания заключила концессионное соглашение с правительством Нижегородской области о строительстве пассажирской канатной дороги через р. Оку. Длина трассы 3340 м, время в пути — 15 минут, загрузка — 30,5 тысяч пассажиров в сутки, ввод в эксплуатацию — 2026 год. Инвестиции — 5,2 млрд рублей. Дорога включает в себя три станции.

В портфеле компании модернизация канатной дороги через Волгу — транспортная артерия для жителей Бора и Нижнего Новгорода. 1 мая 2025 года завершено обновление канатной дороги. В ходе первого этапа «Урбантех Канатные дороги» полностью заменила подвижной состав: вместо 28 устаревших кабин установлено 56 современных, говорится на сайте инвестора. Длина трассы — 3661 метр, время в пути 12 минут. Разовый проезд – 150 минут. Проездной — до 48 поездок, 5410 рублей, отмечается на сайте «Нижегородские канатные дороги».

На Питерском экономическом форуме – 2025 ПСБ и компания «Урбантех Канатные дороги» в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проектов по строительству канатных дорог на принципах государственно-частного партнерства.

— Для нас это старт долгосрочного стратегического партнерства, открывающего возможности для реализации масштабных инфраструктурных проектов по всей России, — говорил Андрей Денисенков, генеральный директор «Урбантех Канатные дороги».

Ранее редакция сообщала о том, что инициативная группа при подготовке предложения о развитии инновационной площадки «Смарт Сити» предлагала в качестве общественного транспорта именно канатный или струнный транспорт.