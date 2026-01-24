Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

В 2025 году россияне взяли в банках 1,22 миллиона автокредитов на общую сумму 1,69 триллиона рублей, что в среднем составляет 140,91 миллиарда рублей в месяц. По сравнению с предыдущим годом количество выданных кредитов снизилось на 20%, а их объём — на 22%. В 2024 году было оформлено 1,52 миллиона автокредитов на сумму 2,18 триллиона рублей, или в среднем 181,69 миллиарда рублей в месяц, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

В октябре 2025 года наблюдался пик автокредитования: банки выдали 138,84 тысячи кредитов на сумму 213,42 миллиарда рублей. Самые низкие темпы кредитования в этом сегменте были отмечены в феврале: тогда банки предоставили 73,76 тысячи кредитов на 85,01 миллиарда рублей.

В 2025 году в Новосибирской области было выдано порядка 16,75 тысячи займов на авто на общую сумму 24,01 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 1,43 миллиона рублей, а его срок — 70 месяцев. В период с января по декабрь 2024 года в регионе было оформлено 21,91 автокредитов на 33,4 миллиарда рублей. В среднем сумма кредита в тот год достигала 1,524 миллиона рублей, а срок — 72 месяцев.

Директор по риск-менеджменту ОКБ Николай Филиппов заявил, что говорить о тенденциях 2026 года пока преждевременно. По его словам, сегмент автокредитов переживает сезонный спад, а его восстановление ожидается лишь в феврале–марте.

— К концу I квартала 2026 года мы увидим первые результаты того, как участники рынка переосмыслили работу с автокредитами и насколько эффективно смогли адаптировать свои стратегии развития под текущие условия: жесткие макропруденциальные лимиты, высокие ставки и меняющееся поведение заёмщиков, — отметил он.

