Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Средняя сумма займа снизилась до 1,43 млн рублей,

В 2025 году россияне взяли в банках 1,22 миллиона автокредитов на общую сумму 1,69 триллиона рублей, что в среднем составляет 140,91 миллиарда рублей в месяц. По сравнению с предыдущим годом количество выданных кредитов снизилось на 20%, а их объём — на 22%. В 2024 году было оформлено 1,52 миллиона автокредитов на сумму 2,18 триллиона рублей, или в среднем 181,69 миллиарда рублей в месяц, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

В октябре 2025 года наблюдался пик автокредитования: банки выдали 138,84 тысячи кредитов на сумму 213,42 миллиарда рублей. Самые низкие темпы кредитования в этом сегменте были отмечены в феврале: тогда банки предоставили 73,76 тысячи кредитов на 85,01 миллиарда рублей.

В 2025 году в Новосибирской области было выдано порядка 16,75 тысячи займов на авто на общую сумму 24,01 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 1,43 миллиона рублей, а его срок — 70 месяцев. В период с января по декабрь 2024 года в регионе было оформлено 21,91 автокредитов на 33,4 миллиарда рублей. В среднем сумма кредита в тот год достигала 1,524 миллиона рублей, а срок — 72 месяцев.

Директор по риск-менеджменту ОКБ Николай Филиппов заявил, что говорить о тенденциях 2026 года пока преждевременно. По его словам, сегмент автокредитов переживает сезонный спад, а его восстановление ожидается лишь в феврале–марте.

— К концу I квартала 2026 года мы увидим первые результаты того, как участники рынка переосмыслили работу с автокредитами и насколько эффективно смогли адаптировать свои стратегии развития под текущие условия: жесткие макропруденциальные лимиты, высокие ставки и меняющееся поведение заёмщиков, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : кредит автомобиль

259
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей
Следующая статья
Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске из-за сильных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Запрос есть от владельцев самых разных транспортных средств: от малолитражек до фур и спецтехники. Infopro54 собрал данные о рынке отогрева авто и поговорил с его участниками.

По данным онлайн-справочников, в январе 2026 года в Новосибирске работает более 200 выездных бригад, оказывающих услуги по отогреву автомобилей. На рынке представлены мелкие компании, частные лица и несколько крупных служб, которые заявляют о десятках собственных экипажей «скорой помощи для авто». Их загрузка напрямую зависит от цифр, которые показывают уличные термометры. «Высокий сезон» — это сильные морозы. Прошлой зимой их почти не было. В этом году погода дает бригадам заработать.

Читать полностью

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске сократили время оформления водительских прав. Теперь документы можно подавать в электронном виде, что ускоряет процесс.

По данным регионального управления ГИБДД, теперь получить готовое водительское удостоверение можно за 5–8 дней, в то время как раньше это занимало около двух недель. Сокращение сроков стало возможным благодаря эффективному электронному взаимодействию между ведомствами.

Читать полностью

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Автор: Мария Гарифуллина

У новосибирских водителей возникли вопросы о работе городских платных парковок. Они обратили внимание, что на обновленных информационных щитах нет четкого указания бесплатного интервала. Infopro54 поговорил с теми, кто пользуется платными парковками, и получил разъяснения парковочной службы.

Парковки, которые находятся в ведении муниципалитета, с 26 декабря перешли на новый режим работы. С этой же даты в городе были запущены новые платные парковки. Одна из новых платных парковок расположена на улице Кирова, возле супермаркета «Бахетле». Вопрос о бесплатном интервале возник у тех, кто приезжает сюда за покупками.

Читать полностью

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали за 2025 год

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители Новосибирской области купили на 4% меньше подержанных машин, чем годом ранее. Половина всех сделок (50%) пришлась на автомобили марок Toyota, «Лада» и Nissan. Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Toyota Corolla 2001 года — её выбирали чаще всего.

Японские автомобили с пробегом занимают значительную часть вторичного авторынка региона, но их доля постепенно снижается. За последние пять лет она уменьшилась с 63% до 62%.

Читать полностью

Новосибирцам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Автор: Артем Рязанов

Зимой дороги обрабатывают реагентами. Это может повредить краску на автомобиле. Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин рассказал РИА Новости, как защитить машину. Регулярная мойка, покрытие кузова защитной плёнкой и обработка специальным керамическим составом помогут сохранить лакокрасочное покрытие.

— Для защиты автомобильной краски в зимних условиях, когда дороги обрабатывают противогололёдными реагентами, водителям поможет регулярная мойка автомобиля, защитная плёнка или обработка воском, специальное керамическое покрытиереагент, — сказал Мишин.

Читать полностью

Доля китайских автобрендов на рынке России стремительно падает

Автор: Артем Рязанов

Доля китайских автомобильных брендов на российском рынке в 2025 году снизилась до 48,7%. Этот показатель опустился ниже 50% впервые за несколько лет и оказался на 7 п.п. ниже уровня 2024 года, который составлял 55,4%. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Статистические данные включают все типы новых регистраций транспортных средств.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Право&Порядок

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Власть

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Бизнес Город Недвижимость Общество

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Финансы

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

Общество

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Власть

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Недвижимость

Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Спорт

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Бизнес Власть

В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Власть Общество

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Общество

Главную причину ДТП в Новосибирской области назвали дорожники

Город Общество

На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию

Бизнес

Более миллиона студентов и школьников Сибири оплачивают покупки бонусами

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности