Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Аревик Оганнисян росла здоровой девочкой. В четыре года она упала с горки и получила перелом позвонка. Тогда врачам удалось справиться с последствиями, но травма спровоцировала развитие сколиоза.

В семь лет Аревик увлеклась биатлоном. Этот спорт стал для нее смыслом жизни. Однако полностью раскрыть свой потенциал девочке мешал прогрессирующий сколиоз.

— Перенесенная травма спровоцировала прогрессирование сколиоза, в результате Аревик стала плохо переносить физические нагрузки, у нее постоянно болели ноги и спина. Физиотерапия и лечебная физкультура не помогали, ситуация ухудшалась, — рассказывает мама Аревик Екатерина Кочеулова.

В 15 лет девочке провели сложнейшую операцию – почти по всей длине позвоночника установили металлоконструкцию. Вмешательство дало шанс избавиться от боли и вернуться в большой спорт, но после операции возникли осложнения: онемение в ногах, скованность движений, сильная утомляемость. Как поясняют врачи, это связано со сдавливанием нервных корешков.

Чтобы восстановить проводимость нервов и вернуть дочери возможность полноценно двигаться, необходим курс интенсивной реабилитации в новосибирском Центре семейной медицины.

— Реабилитационный потенциал у Аревик высокий, мы надеемся, что она сможет заниматься спортом, как прежде, – отмечает невролог-реабилитолог Оксана Тасенкова.

Сейчас Аревик даже не может ходить в школу и вынуждена учиться дома. Она очень ждет, когда сможет возобновить тренировки.

По данным Русфонда, стоимость курса лечения составляет 300 698 рублей. Семья девочки не в состоянии оплатить его самостоятельно.

— Оплата дорогого курса нам не по силам: в семье трое детей, старшая дочь – студентка, я в декретном отпуске с сыном. Помогите, пожалуйста! — просит Екатерина.

