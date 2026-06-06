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Город Общество

Был скрыт под штукатуркой: на фасаде Новосибирской областной библиотеки нашли нивелирный пункт вековой давности

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У здания на улице Советской долгая история. Случайная находка это подтверждает

Ремонт фасада здания Новосибирской государственной областной научной библиотеки привел к интересному открытию. Во всех смыслах этого слова. Под слоем штукатурки найден нивелирный пункт 1925 года. Infopro54 узнал историю находки.

Здание библиотеки расположено по адресу Советская, 6. У него долгая, интересная история. Оно было построено в 1909 году, в первые десятилетия своей истории несколько перестраивалось. В своем нынешнем виде оно существует с 1938 года. Библиотека работает здесь с 70-х годов. Ремонта фасадов не было давно. И из нынешних сотрудников библиотеки никто не знал, что на здании есть нивелирный пункт.

— Капитальный ремонт, который проходит у нас сейчас, предполагает полное снятие так называемой «шубы». То есть с фасада снимается вся штукатурка до кирпича. Этот этап сейчас завершается. И вот на углу здания возле входа в кафе, когда убрали штукатурку, обнаружили нивелирный пункт. Те, кто увидел его первыми, не сразу поняли, что это такое. Но, конечно, заинтересовались: там указан 1925 год. Хозяйка кафе, рабочие сделали фотографии, выслали нам. Мы стали смотреть, выяснять и поняли, что это такое. Сейчас сообщили в региональное управление Росреестра, потому что государственная нивелирная сеть — это их вопрос, — сообщила Infopro54 заместитель директора по административной и проектной работе Новосибирской государственной областной научной библиотеки Ирина Непеина.

 

Пока окончательное решение о судьбе находки не принято. Но скорее всего закрывать новой «шубой» ее не будут.

Нивелирный пункт

Нивелирный пункт — это специальный геодезический знак, закрепленный в капитальном сооружении, например в стене здания, мосту или скале, и предназначенный для точного измерения высоты над уровнем моря. Такие пункты создаются в составе государственной нивелирной сети. С их помощью геодезисты и строители определяют высоты местности относительно уровня Балтийского моря, принятого в России за ноль, контролируют осадку зданий и сооружений, проектируют дороги, мосты и трубопроводы. Выглядит нивелирный пункт обычно как чугунный или латунный диск, вмонтированный в стену. На нем выбиты номер пункта, год установки. В центре находится небольшая точка или отверстие, от которого и ведется отсчет высоты.

Нивелирный пункт, найденный на фасаде здания библиотеки, треугольной формы. На нем кроме года написано «город. нивел» и указан номер нивелирного пункта. Номер прочитать сложно, потому что сохранность знака не идеальна. Журналист Infopro54 рассматривал его под разным освещением и предполагает, что там указан №2. Эту информацию предстоит проверить по реестру.

В Новосибирске на старых зданиях сохранилось несколько нивелирных пунктов такого же типа. Например, их можно увидеть на улице Якушева и на улице Ногина. Номера этих пунктов — №38 и №288 соответственно.

Нивелирные пункты Нивелирные пункты на доме по улице Якушева и на доме по улице Ногина

Нивелирные пункты столетней давности представляют собой не просто технические метки, но и своего рода артефакты истории. Они показывают, как рос город, и напоминают о масштабных геодезических работах, которые велись в СССР в 1920-х годах для создания первых точных карт страны.

Ранее редакция рассказывала, где в Новосибирской области можно увидеть следы древнего моря.

 

Фотографии Infopro54

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Рубрики : Город Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская областная научная библиотека Нивелирный пункт

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