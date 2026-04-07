Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила, что банк уже несколько лет оказывает поддержку дальневосточным леопардам, проводя конкурсы для выбора имен их детенышам. Третий котенок, долгое время остававшийся невидимым, недавно был заснят на фотоловушку. К процессу выбора имени в этом году привлечена ИТ-команда банка, а окончательное решение будет за пользователями социальных сетей и участниками конференции Data Fusion 2026.

На выбор предложено пять имен:

Дион: в честь древнегреческого бога природы, символизирующего жизненную силу и интуицию.

Фьюжн: отражает слияние передовых технологий и дикой природы.

Верн: посвящение Владимиру Вернадскому, ученому, разработавшему учение о ноосфере.

Космик: как дань уважения философу Николаю Фёдорову и его идеям о гармоничном взаимодействии человека с природой.

Прометей: символ передачи знаний и прогресса, подобный огню, дарованному людям титаном.

Голосование пройдет в ВК-сообществе Data Fusion с 7 по 9 апреля, а также на самой конференции Data Fusion 2026 в Москве 8 и 9 апреля. Итоги будут объявлены 10 апреля в официальных аккаунтах банка.

С 2023 года кредитная организация является титульным «Хранителем леопарда», поддерживая национальный парк «Земля леопарда». Под ее опекой находится семья дальневосточных леопардов, которая теперь пополнится третьим котенком, чье имя будет выбрано благодаря общественному голосованию.