«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

Квартира в развитой исторической локации — хорошее вложение средств и престижный актив

«Расцветай на Учительской» соединяет современные комфортные решения и близость к Богдана Хмельницкого — одной из достопримечательных улиц Новосибирска.

Репутационно статусный район, жить в котором — особая ценность. Привлекательность таких локаций связана не только с особым культурным кодом и атмосферой, духом времени, но и с особым образом жизни — когда все необходимое находится рядом.

Улица Богдана Хмельницкого — яркий пример такой локации, она имеет статус культурного наследия ― «достопримечательного места». Облик улицы формируют величественные здания сталинской архитектуры, уникальные скульптуры по эскизам Геннадия Арбатского. А широкие прогулочные маршруты и обилие зелени создают особую атмосферу. Здесь прошлое встречается с настоящим: исторические здания соседствуют с современной инфраструктурой.

― Калининский район — место со своей аурой, традициями и сформированной социальной средой. Это одна из причин, почему проект «Расцветай на Учительской» вызвал интерес у новосибирцев, — отмечают в пресс-службе застройщика.

В «Расцветай на Учительской» — уютный, благоустроенный двор.

Семнадцатиэтажный дом комфорт‑класса расположен вблизи перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, в обжитой и уютной части Калининского района.

― Все мое детство прошло в этом районе, моя мама — педагог, и она гордится, что мы живем рядом с улицей Учительской. Я люблю этот район, но мне для семьи хочется больше современного комфорта, и мы купили квартиру в «Расцветай на Учительской», — рассказывает Ольга. — Мне понравилась планировка и вид из окна. Плюс я, как агент по недвижимости, понимаю, что историческая локация с ограниченным предложением нового жилья сохраняет и увеличивает стоимость актива.

Инфраструктура первого этажа «Расцветай на Учительской» продумана для максимального удобства жителей.

Покупка квартиры в квартале «Расцветай на Учительской» решает несколько задач:

  • Экономия времени. Все необходимое для повседневной жизни — детские сады, школы, поликлиники, супермаркеты и торговые центры — находится в радиусе 300–800 метров. На первых этажах разместятся кофейни, пункты выдачи и магазины. Это добавит ежедневного комфорта и создаст пространство для встреч и отдыха.
  • Удобная транспортная доступность. До площади Калинина (одной из крупнейших развязок Новосибирска) — около 15 минут на транспорте, а в противоположном направлении есть удобный выезд на Северный объезд. Это обеспечивает мобильность для поездок за город и в другие регионы.
  • Пространство для отдыха и спорта. Рядом находится парк «Сосновый бор» — природная жемчужина района с благоустроенными дорожками, аллеями, озером, игровой зоной и даже конным клубом. Это идеальное место для прогулок с детьми, пробежек и отдыха на свежем воздухе. В 10 минутах ходьбы — спортивный кластер с комплексом «Север», центром спортивной подготовки «Электрон» и легендарным ледовым дворцом спорта «Сибирь»: здесь можно поддерживать активный образ жизни круглый год.

В апреле в ГК «Расцветай» действуют специальные условия на приобретение квартир.

ООО «СЗ «Аккорд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*Срок акции с 01.04.2026 по 30.04.2026.

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк», Банк «Левобережный» (ПАО), и др.

Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги первого квартала 2026 года: за январь-март оформлено 5 310 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Новосибирская область остается лидером в СФО — 40% всех сделок с новостройками в округе.

В ведомстве уточнили, что максимальный объем регистраций пришелся на февраль — 1 924 договора. Напомним, именно в феврале еще работала старая редакция семейной ипотеки. С 1 февраля условия изменились, и рынок отреагировал с задержкой в 2-3 недели.

Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

Автор: Оксана Мочалова

В последние годы аренда частных домов пользовалась стабильным спросом. Многие семьи рассматривали отдельный дом как альтернативу квартире — больше пространства, свой участок, отсутствие шумных соседей за стеной. Однако за последний год рынок развернулся, и в большинстве регионов аренда этого вида недвижимости подешевела. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Новосибирская область не стала исключением. За год аренда частного дома здесь упала на 32,8%, а средняя ставка составила 44 600 рублей в месяц. Среди соседних сибирских регионов это третий по силе показатель снижения.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

Казарму и медсанчасть рядом с аэропортом продают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Росимущество Новосибирской области выставило на торги казарму и медсанчасть площадью 1,3 тыс. кв.м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв.м. Они расположены в районе бывшего городского аэропорта. Начальная цена имущества на торгах составляет около 59,8 млн рублей. Аукцион должен пройти в середине апреля.

При этом, согласно выписке ЕГРН, на лоте имеется обременение в пользу УФНС по Томской области. Определением Арбитражного суда Томской области от ноября 2025 года в отношении собственника имущества возбуждено дело о банкротстве.

Власть настроена пессимистичнее застройщиков по поводу будущего рынка Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На рынке недвижимости Новосибирска идет очень сильное охлаждение, огромный спад продаж. Это обусловлено рядом факторов: отменой «семейной ипотеки», ужесточением требований банков, констатировал генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов на конференции по недвижимости.

— Мы все понимаем, что по существующей ставке люди не могут брать ипотеку. Средняя зарплата в Новосибирске, по данным Росстата, составляет 86 тысяч рублей. Она не позволяет взять кредит даже на однокомнатную квартиру, где тяжело жить семье с одним ребенком. Для покупки трехкомнатной квартиры зарплата у заемщика должна быть на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Рыночная ипотека начнет нормально работать только при ставке 9–10%, а еще лучше — 7–8%, — подчеркнул Гаврилов.

Новый реестр обманутых дольщиков формируют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минстрой Новосибирской области формирует реестр пострадавших граждан, которым подрядчики не построили в срок жилые дома. Сегодня в него включены 242 гражданина. Об этом первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов сообщил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под руководством первого заместителя председателя комитета Владимира Городецкого.

Напомним, только в деле одного застройщика — ООО «Мегадом» — фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей. В списке отличившихся также ООО «Малоэтажная Сибирь», ООО «Биш Хауз», ООО «Дримхаус Констракшн».

