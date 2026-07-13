За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

Новосибирскстат представил данные о стоимости условного минимального набора продуктов питания в регионе за июнь 2026 года. Корзина из 33 самых востребованных товаров на месяц стоит 8131,41 рубля.

По сравнению с маем показатель вырос на 2%, а с начала года — на 7,5%. В структуре минимального набора наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,6% общей стоимости. На втором месте — молочные продукты с 19,4%, далее идут мясо и мясопродукты (18,9%), плоды и овощи (17,5%), рыба (5,6%), жиры (4,8%). Меньше всего тратится на чай, соль и специи (2,4%), сахар и кондитерские изделия (2%), яйца (1,8%).

Новосибирская область занимает средние позиции среди регионов Сибирского федерального округа. Самый дорогой минимальный набор продуктов стоит в Красноярском крае (9354,49 рубля), Хакасии (9265,21 рубля) и Тыве (9171,48 рубля). А самый дешевый — в Омской области (7036,59 рубля).

Напомним, продуктовая корзина — это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который государство считает достаточным для жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции.