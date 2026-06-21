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Бизнес Общество

Новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции

Автор: Оксана Мочалова

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Город занял третье место по потреблению творога и йогурта

Спрос на продукты с высоким содержанием белка в Новосибирске продолжает расти. По данным компании «Логика молока», за январь–март 2026 года жители города приобрели более 430 тонн творога и греческого йогурта. Лидерами рейтинга по объему потребления стали Москва (1 292 тонны) и Санкт-Петербург (856 тонн), Новосибирск занял третье место.

Одним из лидеров по темпам роста стал мягкий творог в баночке. За первый квартал спрос на этот продукт в Новосибирске увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 60%. Также в городе вырос спрос на прессованный творог (+18%) и греческий йогурт (+31%). Общероссийские показатели по этим категориям — 16% и 38% соответственно.

Рост популярности высокобелковых продуктов происходит на фоне снижения производства молока в регионе. По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье коров уменьшилось на 14,2% — до 129,3 тысячи голов. Причиной сокращения стали последствия вспышек пастереллеза, из-за которых в регионе вводился режим чрезвычайной ситуации.

Параллельно с ростом спроса на белковую молочку в Новосибирске увеличивается и потребление альтернативных видов молока. За первый квартал 2026 года горожане выпили 106 тонн растительных напитков. В целом по России за три месяца выпили 5 920 тонн.

Ранее редакция сообщала, что в июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : молочная продукция высокобелковые продукты

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Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Новосибирские литераторы получили официальный статус

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

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Жаркая и переменчивая неделя ожидает новосибирцев с 22 июня

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году июнь в Новосибирске выдался по-настоящему жарким, и многие горожане уже успели устать от палящего солнца. Предстоящая неделя внесет долгожданное разнообразие: солнце будет сменяться дождями, а зной — кратковременной прохладой. Согласно данным метеосервисов, с 22 по 28 июня новосибирцам стоит быть готовыми к локальным ливням и грозам, особенно во второй половине недели.

В первые дни, с понедельника по среду, погода будет радовать обилием солнца и стабильным теплом. Дневные температуры в тени будут колебаться в диапазоне от +25 до +29 градусов, а по ощущениям воздух может прогреваться до +30…+32°C. Ночные показатели останутся комфортными — около +16…+20°C. Ветер ожидается слабый, однако отдельные порывы могут достигать 7 метров в секунду.

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Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

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Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов

Автор: Оксана Мочалова

С 22 июня 2026 года Вьетнам вводит предварительное заполнение электронной карты прибытия для всех иностранных туристов. Нововведение касается пассажиров, прилетающих через любые международные аэропорты страны, включая популярный у новосибирцев Нячанг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее электронная декларация Pre-Arrival Information (PAI) требовалась только для прибывающих через аэропорты Хошимина и Фукуока. Теперь же правило распространяется на все воздушные гавани Вьетнама.

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Новосибирцы увидят шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске сегодня, 21 июня, пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны (0+). Центральной площадкой станет Монумент Славы, где развернется программа, сочетающая историческую реконструкцию и современные мультимедийные форматы.

Особенностью вечера станет акция, организованная Пограничным управлением ФСБ по региону. На мемориале символически воспроизведут ежедневный ритуал пограничников 1941 года, что станет данью памяти сибирякам, принявшим на себя первый удар врага на границах страны. Этот элемент призван подчеркнуть преемственность поколений и важность защиты рубежей.

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