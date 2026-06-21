Новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции

Спрос на продукты с высоким содержанием белка в Новосибирске продолжает расти. По данным компании «Логика молока», за январь–март 2026 года жители города приобрели более 430 тонн творога и греческого йогурта. Лидерами рейтинга по объему потребления стали Москва (1 292 тонны) и Санкт-Петербург (856 тонн), Новосибирск занял третье место.

Одним из лидеров по темпам роста стал мягкий творог в баночке. За первый квартал спрос на этот продукт в Новосибирске увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 60%. Также в городе вырос спрос на прессованный творог (+18%) и греческий йогурт (+31%). Общероссийские показатели по этим категориям — 16% и 38% соответственно.

Рост популярности высокобелковых продуктов происходит на фоне снижения производства молока в регионе. По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье коров уменьшилось на 14,2% — до 129,3 тысячи голов. Причиной сокращения стали последствия вспышек пастереллеза, из-за которых в регионе вводился режим чрезвычайной ситуации.

Параллельно с ростом спроса на белковую молочку в Новосибирске увеличивается и потребление альтернативных видов молока. За первый квартал 2026 года горожане выпили 106 тонн растительных напитков. В целом по России за три месяца выпили 5 920 тонн.

Ранее редакция сообщала, что в июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском.