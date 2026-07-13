Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

В Новосибирской области зафиксирован высокий спрос на противоастматические препараты. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион вошел в топ-5 российских субъектов по объему потребления лекарств группы R03 (для лечения астмы и ХОБЛ) по итогам января-мая 2026 года.

Среднедушевой показатель в Новосибирской области составил 147,9 упаковок на 1 тысячу человек, что заметно выше общероссийского уровня (123 упаковки). В рейтинге регион уступил только Тюменской области (205,5 упаковок), Алтайскому краю (169,6 упаковок) и Республике Крым (161,2 упаковки), опередив Московскую область (139,9 упаковок). При этом в самой Москве показатель был ниже среднероссийского и не превысил 107 упаковок, а в Санкт-Петербурге достиг 145 упаковок. Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос в сибирских регионах с суровым климатом, а в Алтайском крае – еще и с высокой плотностью пыльцевых аллергенов.

Снижение потребления в Новосибирской области на 6,9% по сравнению с прошлым годом объясняется более благоприятной эпидемиологической обстановкой. Некоторые препараты, активно используемые при астме, также применяются при лечении ОРВИ, частота которых в текущем году уменьшилась.

Эксперты также отмечают, что проблемы с дыханием у жителей региона могут быть связаны не только с климатом, но и с состоянием городской среды. В Новосибирске активно обсуждается тема озеленения и его влияния на здоровье горожан. Недавно депутаты предложили разработать программу замены тополей, чей пух является сильным аллергеном, на другие деревья. В то же время жители жалуются на массовые вырубки, например, на улице Кирова, где на месте снесенных деревьев образовались пустые участки. Хотя мэрия заявляет, что массовой вырубки ясенелистных кленов, составляющих значительную часть зеленого фонда, не будет, вопрос баланса между санитарной очисткой и сохранением зеленых зон остается открытым.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин.