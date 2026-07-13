Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Медицина Общество

Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Проблемы с дыханием у жителей региона могут быть связаны не только с климатом, но и с состоянием городской среды, считают эксперты

В Новосибирской области зафиксирован высокий спрос на противоастматические препараты. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион вошел в топ-5 российских субъектов по объему потребления лекарств группы R03 (для лечения астмы и ХОБЛ) по итогам января-мая 2026 года.

Среднедушевой показатель в Новосибирской области составил 147,9 упаковок на 1 тысячу человек, что заметно выше общероссийского уровня (123 упаковки). В рейтинге регион уступил только Тюменской области (205,5 упаковок), Алтайскому краю (169,6 упаковок) и Республике Крым (161,2 упаковки), опередив Московскую область (139,9 упаковок). При этом в самой Москве показатель был ниже среднероссийского и не превысил 107 упаковок, а в Санкт-Петербурге достиг 145 упаковок. Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос в сибирских регионах с суровым климатом, а в Алтайском крае – еще и с высокой плотностью пыльцевых аллергенов.

Снижение потребления в Новосибирской области на 6,9% по сравнению с прошлым годом объясняется более благоприятной эпидемиологической обстановкой. Некоторые препараты, активно используемые при астме, также применяются при лечении ОРВИ, частота которых в текущем году уменьшилась.

Эксперты также отмечают, что проблемы с дыханием у жителей региона могут быть связаны не только с климатом, но и с состоянием городской среды. В Новосибирске активно обсуждается тема озеленения и его влияния на здоровье горожан. Недавно депутаты предложили разработать программу замены тополей, чей пух является сильным аллергеном, на другие деревья. В то же время жители жалуются на массовые вырубки, например, на улице Кирова, где на месте снесенных деревьев образовались пустые участки. Хотя мэрия заявляет, что массовой вырубки ясенелистных кленов, составляющих значительную часть зеленого фонда, не будет, вопрос баланса между санитарной очисткой и сохранением зеленых зон остается открытым.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Медицина Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : лекарственные препараты астма

15
0
0
Предыдущая статья
За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

Автор: Артем Рязанов

Новосибирскстат представил данные о стоимости условного минимального набора продуктов питания в регионе за июнь 2026 года. Корзина из 33 самых востребованных товаров на месяц стоит 8131,41 рубля.

По сравнению с маем показатель вырос на 2%, а с начала года — на 7,5%. В структуре минимального набора наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,6% общей стоимости. На втором месте — молочные продукты с 19,4%, далее идут мясо и мясопродукты (18,9%), плоды и овощи (17,5%), рыба (5,6%), жиры (4,8%). Меньше всего тратится на чай, соль и специи (2,4%), сахар и кондитерские изделия (2%), яйца (1,8%).

Читать полностью

В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Автор: Юлия Данилова

В лидерах роста цен из продуктов питания в июне в регионе оказались репчатый лук и капуста. За месяц они подорожали на 24% (до 50 рублей) и на 18% (до 51 рубля) соответственно. Это самая большая динамика не только на продовольственном сегменте, но и в целом по рынку. Продавцы говорят, что в Новосибирске пошла продукция свежего урожая, в основном, из стран СНГ.

Двузначная динамика также зафиксирована на картофель (+12,1%, продается в среднем за 58 рублей, но новый урожай переваливает и за 100 рублей), огурцы (+11,8%, в среднем за 132 рубля), морковь (+11,7%, в среднем за 63 рубля), передает Новосибирскстат. Напомним, зимой огурцы в регионе неожиданно стали деликатесом. В июне их цена была в пять раз ниже, чем зимний максимум.

Читать полностью

Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

Читать полностью

В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Автор: Артем Рязанов

Депутат Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения для пенсионеров, опираясь на минимальный размер оплаты труда, а не на прожиточный минимум пенсионера.

Законопроект по этому вопросу будет представлен на рассмотрение парламента.

Читать полностью

В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с начала года поступило 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на оперативном совещании в правительстве региона 13 июля.

Из 59 случаев только 7 были признаны достоверными.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Медицина Общество

Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

Общество

За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

Общество

В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Культура Общество

Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Власть

«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Власть Право&Порядок

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Телекоммуникации

Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Общество

В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Бизнес Общество

Боли и возможности рынка кейтеринга обсудили в Новосибирске

Недвижимость

Большая неделя скидок в ГК «Расцветай» продолжается

Общество

Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

Общество

Число стобалльных результатов ЕГЭ в Новосибирской области выросло в два раза

Бизнес Власть

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Культура Наука Общество

Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Бизнес Власть

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Общество

Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности