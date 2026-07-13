В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

В лидерах роста цен из продуктов питания в июне в регионе оказались репчатый лук и капуста. За месяц они подорожали на 24% (до 50 рублей) и на 18% (до 51 рубля) соответственно. Это самая большая динамика не только на продовольственном сегменте, но и в целом по рынку. Продавцы говорят, что в Новосибирске пошла продукция свежего урожая, в основном, из стран СНГ.

Двузначная динамика также зафиксирована на картофель (+12,1%, продается в среднем за 58 рублей, но новый урожай переваливает и за 100 рублей), огурцы (+11,8%, в среднем за 132 рубля), морковь (+11,7%, в среднем за 63 рубля), передает Новосибирскстат. Напомним, зимой огурцы в регионе неожиданно стали деликатесом. В июне их цена была в пять раз ниже, чем зимний максимум.

На втором месте по удорожанию оказались услуги зарубежного туризма. Поездка в Беларусь за месяц выросла в цене на 17,4%, а отдых в Турции — на 15,1%. Напомним, из-за атак беспилотников у жителей региона возникли сложности с отдыхом на курортах юга. Это могло дать всплеск интереса к зарубежным отелям, и рост цен, который стал следствием повышения спроса.

Двузначный рост в сегменте услуг также зафиксирован на изготовление съемного зубного протеза (+14,7%). Впрочем, участники стоматологического рынка предупреждали о такой динамике еще в начале года.

Судя по данным статистики, резкий рост цен на бензин на части АЗС региона, пока серьезного влияния на динамику не оказал. В группе моторное топливо цены в среднем за июнь изменились на 7%, в том числе на бензин автомобильных марок АИ-92 +7,2%, АИ-95 +7,1%, дизельное топливо +6,2%, бензин автомобильной марки АИ-98 и выше +5,4%, газовое моторное топливо +3,6%, компримированный природный газ +1%. По оценкам экспертов, удорожание ГСМ найдет отражение в июльских данных Новосибирскстата.

Больше всего за месяц подешевели полиса ОСАГО — на 25%. Кроме того, в регионе снизились цены на яйца — на 11,6%. Напомним, уровень самообеспечения куриным яйцом в Сибири достиг 130%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано.