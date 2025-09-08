За три дня станцией «Спортивная» в Новосибирске воспользовались 36 тысяч пассажиров

В Новосибирске 7 сентября начался новый хоккейный сезон. На первую домашнюю игру «Сибири» пришли тысячи болельщиков. После матча многие решили воспользоваться новой станцией метро «Спортивная», чтобы вернуться домой.

Чтобы развезти почти 5 тысяч зрителей, потребовалось 40 минут.

— Для этого метро выпустило три резервных поезда и сократило интервалы движения до трех минут вместо обычных шести-семи, — добавил Максим Кудрявцев, мэр города.

6 сентября пассажиропоток на станции составил около 14 тысяч человек, а 7 сентября, в день первого матча ХК «Сибирь» в новом сезоне, через станцию прошло около 17 тысяч человек.

— Вчера станция приняла пиковый поток пассажиров в связи с началом хоккейного сезона – система зафиксировала 16898 пассажиров на вход. Приезжать на матчи новосибирцам стало намного удобнее, — отметил Кудрявцев.

Станция «Спортивная» работала штатно, несмотря на наплыв пассажиров после матча. Для разгрузки метрополитен добавил три резервных поезда и сократил интервалы между отправлениями до трех минут. В итоге почти пять тысяч человек уехали со станции в первые сорок минут после окончания игры.

Напомним, пока самая большая среднесуточная перевозка наблюдается на станции «Площадь Маркса» – 42,3 тысяч пассажиров. На станции «Заельцовская» она составляет 28,7 тысяч, на станции «Площадь Ленина» — 28,1 тысяч.

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске началось в 2019 году. Власти города неоднократно отмечали, что в процессе работ обнаружились отклонения от проекта, что привело к задержкам. В конце декабря 2024 года срок продления разрешения на строительство перенесли на конец декабря 2025 года. С 28 января работы на объекте ведутся в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная». Это событие произошло на три года позже запланированного срока.