Рекламодателям

В Новосибирске ищут арендатора на областную базу отдыха

  • 08/09/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске ищут арендатора на областную базу отдыха
Победитель торгов должен будет отремонтировать объект перед началом эксплуатации

Департамент имущества Новосибирской области выставил на торги право заключения договора аренды базы отдыха, расположенной в Чемском бору на берегу Обского моря в районе парка «У моря Обского». Как говорится в тендерной документации, в составе лота два здания площадью 200 кв. м и 406 кв. м. Срок аренды — 5 лет. Начальная цена (ежемесячная арендная плата) — 132 тысячи рублей.

— Здания капитального строительства: несущие и ограждающие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, кровля имеет протечки и требует ремонта, в зданиях отсутствует отопление, водоснабжение, система канализации (разморожены и требуют переустройства), пожарная сигнализация в нерабочем состоянии, — уточняется в тендерной документации.

Торги по выбору арендатора пройдут в октябре.

База отдыха входит в перечень государственного имущества региона.

Стоит отметить, что база отдыха находится на земельном участке площадью 4686 кв. м, который не входит в состав лота. Победитель торгов после подписания договора аренды на имущественный комплекс должен взять участок в аренду. Годовая плата за его использование составляет 60 тысяч рублей. Департамент имущества особо предупреждает, что вид разрешенного использования участка — для эксплуатации парка культуры и отдыха, поэтому размещать на нем кафе запрещено. Кроме того, в границах участка установлена водоохранная зона, где запрещено капитальное строительство и размещение автотранспорта.

По данным 2ГИС, на данный момент по адресу Софийская, 15 находится кафе. Рядом расположено общежитие.

На сайте объявлений о продаже бизнеса от 2021 года можно найти информацию о продаже санатория «Энергетик», расположенного по адресу Софийская, 17 за 195 млн рублей.

По словам старожилов, раньше объект на Софийской был санаторием «Энергетик» Новосибирской ГЭС.

По данным Минэкономразвития области, на территории региона работают 22 санатория на 1700 номеров, услугами санаторно-курортных организаций ежегодно пользуются около 200 тысяч человек. Объем платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями региона в 2024 году, достиг 2,6 млрд рублей.

По данным аналитиков портала «Санатории России», по итогам первого полугодия 2025 года в местных здравницах отдохнули 45 тысяч человек (-0,3% к первому полугодию 2024 года), что позволило заработать 1.3 млрд. рублей (1,17 млрд). Загрузка номерного фонда едва превысила 30%, отметили эксперты. В целом в санаториях Сибири за полгода отдохнули около 300 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что объем рынка платных медуслуг в Новосибирске составил 41 млрд рублей. За последние четыре года доходность медицинского туризма в регионе выросла почти вдвое

Победитель торгов должен будет отремонтировать объект перед началом эксплуатации.

697

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : санатории Новосибирска аренда


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За три дня станцией «Спортивная» в Новосибирске воспользовались 36 тысяч пассажиров
8/09/25 12:30
Общество
В Новосибирске ищут арендатора на областную базу отдыха
8/09/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область увеличила закупки вакцин против менингококка
8/09/25 11:37
Медицина Общество
Левобережный полигон в Новосибирске прекратил прием части мусора
8/09/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Застройщик «Талан» начинает строительство в микрорайоне «Клюквенный»
8/09/25 10:00
Недвижимость
В Новосибирской области появилась новая локация для отдыха и перезагрузки
8/09/25 9:30
Стиль жизни
Более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска
8/09/25 9:00
Город Недвижимость Общество
В Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам
7/09/25 19:00
Власть Недвижимость
В Новосибирске резко выросла доля кредитов с досрочным погашением
7/09/25 17:00
Общество Финансы
Кассационный суд смягчил приговор экс-директору «Метро МиР» Александру Мысику
7/09/25 15:00
Власть Право&Порядок
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске
7/09/25 13:00
Общество Финансы
Основатель новосибирского 2ГИС полностью продал свою долю в сервисе
7/09/25 11:00
Бизнес
Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона
7/09/25 9:30
Город Культура Общество
С 1 октября военным и правоохранителям повысят оклады и пенсии на 7,6%
6/09/25 17:00
Общество
«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку
6/09/25 16:00
Бизнес Власть Город Общество
«Спецавтохозяйство» выплатит штраф за нарушение концессионного соглашения
6/09/25 15:00
Бизнес Власть
Новосибирский эксперт рассказал, когда лучше всего покупать шины для автомобиля
6/09/25 13:00
Общество
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
6/09/25 12:00
Медицина Общество
Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году
6/09/25 11:00
Власть Город Общество
Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов
6/09/25 9:00
Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять