В Новосибирске ищут арендатора на областную базу отдыха

Департамент имущества Новосибирской области выставил на торги право заключения договора аренды базы отдыха, расположенной в Чемском бору на берегу Обского моря в районе парка «У моря Обского». Как говорится в тендерной документации, в составе лота два здания площадью 200 кв. м и 406 кв. м. Срок аренды — 5 лет. Начальная цена (ежемесячная арендная плата) — 132 тысячи рублей.

— Здания капитального строительства: несущие и ограждающие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, кровля имеет протечки и требует ремонта, в зданиях отсутствует отопление, водоснабжение, система канализации (разморожены и требуют переустройства), пожарная сигнализация в нерабочем состоянии, — уточняется в тендерной документации.

Торги по выбору арендатора пройдут в октябре.

База отдыха входит в перечень государственного имущества региона.

Стоит отметить, что база отдыха находится на земельном участке площадью 4686 кв. м, который не входит в состав лота. Победитель торгов после подписания договора аренды на имущественный комплекс должен взять участок в аренду. Годовая плата за его использование составляет 60 тысяч рублей. Департамент имущества особо предупреждает, что вид разрешенного использования участка — для эксплуатации парка культуры и отдыха, поэтому размещать на нем кафе запрещено. Кроме того, в границах участка установлена водоохранная зона, где запрещено капитальное строительство и размещение автотранспорта.

По данным 2ГИС, на данный момент по адресу Софийская, 15 находится кафе. Рядом расположено общежитие.

На сайте объявлений о продаже бизнеса от 2021 года можно найти информацию о продаже санатория «Энергетик», расположенного по адресу Софийская, 17 за 195 млн рублей.

По словам старожилов, раньше объект на Софийской был санаторием «Энергетик» Новосибирской ГЭС.

По данным Минэкономразвития области, на территории региона работают 22 санатория на 1700 номеров, услугами санаторно-курортных организаций ежегодно пользуются около 200 тысяч человек. Объем платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями региона в 2024 году, достиг 2,6 млрд рублей.

По данным аналитиков портала «Санатории России», по итогам первого полугодия 2025 года в местных здравницах отдохнули 45 тысяч человек (-0,3% к первому полугодию 2024 года), что позволило заработать 1.3 млрд. рублей (1,17 млрд). Загрузка номерного фонда едва превысила 30%, отметили эксперты. В целом в санаториях Сибири за полгода отдохнули около 300 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что объем рынка платных медуслуг в Новосибирске составил 41 млрд рублей. За последние четыре года доходность медицинского туризма в регионе выросла почти вдвое.