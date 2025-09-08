В Новосибирске вводятся новые ограничения для водителей

С 8 сентября 2025 года в Новосибирске начали действовать новые правила, касающиеся содержимого автомобильных бардачков. Водителям рекомендуется проверить, какие предметы находятся в их машинах, так как некоторые из них могут привести к лишению прав. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа случаев вождения в нетрезвом виде.

В список запрещенных предметов:

Остатки алкоголя и пустые бутылки – даже пустая тара может вызвать подозрения у инспекторов.

Лекарства без рецепта или с неправильной маркировкой – некоторые из них могут ухудшить реакцию водителя.

Оружие и предметы, которые можно использовать как оружие, включая ножи.

Устройства, мешающие работе автомобиля, например, блокировщики сигналов.

Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или растворители.

Токсичные вещества и химикаты – их перевозка строго запрещена.

Если в бардачке найдут запрещенные предметы, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет. Кроме того, ему грозят крупные штрафы — десятки тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования или попытка спрятать запрещенные вещи ухудшают положение и могут привести к более суровым наказаниям.

