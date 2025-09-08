В Новосибирске вводятся новые ограничения для водителей

С 8 сентября 2025 года в Новосибирске начали действовать новые правила, касающиеся содержимого автомобильных бардачков. Водителям рекомендуется проверить, какие предметы находятся в их машинах, так как некоторые из них могут привести к лишению прав. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа случаев вождения в нетрезвом виде.
В список запрещенных предметов:
Если в бардачке найдут запрещенные предметы, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет. Кроме того, ему грозят крупные штрафы — десятки тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования или попытка спрятать запрещенные вещи ухудшают положение и могут привести к более суровым наказаниям.
Ранее редакция сообщала о том, что с новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве. Он заплатил за нарушения предыдущих клиентов каршеринга, использовавших эту машину.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru