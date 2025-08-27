В Новосибирске назначили нового прокурора

Олег Желдак стал прокурором Новосибирска. До этого он руководил отделом прокуратуры области.

— С момента исполнения обязанностей прокурора Новосибирска Олегом Желдаком инициирована работа мэрии города по актуализации перечня объектов с массовым пребываем людей, по нормотворческой инициативе прокуратуры расширен круг лиц, имеющих право на льготы на питание детей в образовательных учреждениях, — говорится в сообщении прокуратуры Новосбиирской обьласти.

После прокурорского вмешательства мэрия города усилила работу по демонтажу незаконных временных объектов.

Также мэрия уделила внимание созданию общественных пространств. Благодаря вмешательству правоохранителей, было заключено 10 контрактов на благоустройство таких территорий на сумму более 300 миллионов рублей.

Напомним, что 10 апреля 2025 года прокурор Новосибирска Роман Сивак подал рапорт об отставке по выслуге лет. В тот момент он находится в отпуске.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак ушел в поликику.