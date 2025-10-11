Рекламодателям

Земельные участки новосибирских многодетных семей защитят от взыскания за долги

  • 11/10/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
земельный участок
При соблюдении определенных условий

Многодетные семьи Новосибирской области, как и других регионов России, могут получить дополнительные меры поддержки. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает изымать за долги земельный участок или автомобиль, которые принадлежат семьям с тремя и более детьми.

В документе говорится, что под запрет от взыскания попадают земельные участки, которые бесплатно предоставлены многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки.  На земли, взятые в ипотеку, новые правила не будут распространяться.

Также предлагается установить запрет на изъятие автомобиля, если он является единственным транспортным средством в семье.

В кабмине уверены, что реализация инициативы позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей.

Напомним, в России многодетные семьи получают целый комплекс, как федеральных, так и региональных льгот. Среди них, скидки за оплату услуг ЖКХ, компенсация топлива для обогрева жилья, бесплатные лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд на общественном транспорте, а для школьников в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, право на первоочередное поступление в детские сады и др. По данным правительства Новосибирской области, на апрель 2025 года, в регионе проживало 45,68 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 158 918 детей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских матерей предлагают освободить от уплаты подоходного налога.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

