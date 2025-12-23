Энергетики не против заключить третью концессию в Новосибирске

Мэрия Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» обсуждают вопрос о третьей концессии. Речь идет о части инфраструктуры, подведомственной МУП «Энергия». Эту информацию на пресс-конференции подтвердил генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев. Он пояснил, что в МУП «Энергия» сейчас остались объекты, которые были реконструированы либо модернизированы в нулевых- десятых годах. В это было вложено много бюджетных средств.

— Мы понимаем из-за чего складывается отрицательный результат экономики предприятия, поэтому ведем переговоры с муниципалитетом в части заключения третьего концессионного соглашения. Мы ждем от коллег официального предложения, и не против. Мы понимаем, что альтернативы СГК в Новосибирске нет, — подчеркнул Перязев.

Обращение и концессионную инициативу энергетики направили в мэрию еще в октябре. Сейчас проходят переговоры. По словам Дмитрия Перязева, предварительно, в третью концессию планируется включить 11 локальных источников, из них 4 — частных, и 7 — источники МУП «Энергии», расположенные в зонах теплоснабжения заводов «Луч» и «Искра» вместе с теплосетями.

— Совместно с собственниками этих источников мы будем решать вопросы имущественного характера: как именно мы зайдем в эти зоны теплоснабжения. Например, понятно, что на территорию «Искры», которая работает с гособоронзаказом, нас никто не пустит, но в зоне предприятия есть сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, три ЦТП, принадлежащие муниципалитету, — пояснил гендиректор «СГК Новосибирск».

Сейчас между мэрией Новосибирска и СГК заключены два концессионных соглашения. Первое —по объектам, которые находятся в зонах теплоснабжения ТЭЦ, где единой теплоснабжающей организацией является ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК. — Ред.). Второе — по переключению малоэффективных муниципальных котельных в зону новосибирских ТЭЦ, либо по их замещению современными модульными газовыми источниками. Все обязательства по концессиям, по словам Дмитрия Перязева, исполняются.

Напомним, на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска в декабре поднимался вопрос о том, что долги МУП «Энергия» в 2026 году могут вырасти до 2 млрд рублей. При этом в мэрии заявили, что намерены сохранить предприятие.

На публичных слушаниях по бюджету в середине ноября стало известно, что в МУП «Энергия» под сокращение попадают 100 сотрудников. Это 30% от общего числа работников муниципального предприятия.

В октябре в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск АО «Новосибирский механический завод «Искра», подконтрольного госкорпорации «Ростех», с требованием о признании банкротом МУП «Энергия» из-за долга в 91,651 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагали поднять на 12,6%. Власти уговаривали депутатов пойти на этот шаг, чтобы удержать муниципальное предприятие и городские котельные от банкротства.