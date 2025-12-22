Ключевые проекты Новосибирской области назвали эксперты

«СКИФ» — проект года

Самым важным проектом 2025 года для Новосибирской области многие опрошенные Infopro54 эксперты назвали ЦКП «СКИФ». В этом году на объекте должны быть закончены строительно–монтажные и пусконаладочные работы. В 2026 году должна заработать первая очередь центра.

— Это огромный и важный проект для региона. Это не только миллиарды рублей, вложенные на новосибирской земле. Благодаря санкциям нам пришлось практически все оборудование для «СКИФ» делать самим, и очень многое сделано организациями нашей области. Это не только ИЯФ СО РАН, но и многие другие предприятия. Это очень комплексный проект, который дает возможность развивать науку мегасайенс и будет способствовать возрождению нашего Академгородка, так как станет новой научной базой. Наконец, это возможность для прикладных исследований и создания новых продуктов, — говорит председатель Совета директоров «Корпорации развития Новосибирской области» Ольга Молчанова.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун уверен, что ввод Сибирского кольцевого источника фотонов выведет регион на мировой уровень в области научных исследований. Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов обращает внимание на комплексный подход к реализации проекта, в том числе в части подготовки будущих специалистов.

— Новосибирск — научная столица страны, поэтому один из самых значимых проектов 2025 года — строительство сибирского кольцевого источника фотонов, — говорит Пахомов.

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина добавляет, что «СКИФ» — важный проект с точки зрения научной инфраструктуры, который уже звучит на федеральном уровне.

— Я, честно говоря, им проникаюсь. Недавно смотрела сюжет по федеральным новостям, и школьник из Казани на вопрос, куда он хочет пойти работать после школы, сказал, что планирует уехать в Новосибирск и работать на «СКИФе». Это наш флагманский проект, который нужно продвигать. Специалисты, молодые люди должны мечтать приехать в Новосибирск работать на ЦКП «СКИФ». Я очень надеюсь, что там будет все сделано на уровне, — говорит собеседница редакции.

Кампус НГУ — инвестиции в будущее

Еще один знаковый для региона проект 2025 года также связан с наукой. Это новый кампус НГУ с большими поточными аудиториями и коворкингами. Он был запущен в конце августа.

Ольга Молчанова отметила, что кампус олицетворяет связь науки, образования и производства, то есть три столпа, на которых основывался Академгородок. Она отметила, что в начале декабря НГУ подписал соглашение о создании совместной аспирантуры с Хэйлунцзянским университетом — одним из крупнейших вузов КНР.

— Создавая новую материальную базу, мы создаем основы, позволяющие выйти на новый уровень сотрудничества с другими странами. Китай за последние 30 лет вложил колоссальные государственные деньги, создал великолепную учебную и научно–исследовательскую базу, в крупнейших вузах учатся по 40–50 тысяч человек. У нас таких вузов мало, но наш НГУ — научно–исследовательский центр. Кроме того, у нас сохранилась связка между институтами СО РАН, государственным университетом как учебным заведением. Создание новой материальной базы способствует развитию совместных исследований в разных направлениях. Нельзя развивать свое сотрудничество с Китаем, если ты очень сильно отстаешь в материально–технической и исследовательской базе, а создавая эту базу, ты выходишь на равноправные отношения. И это очень важно. Кроме того, обучая новые кадры, мы создаем возможность для дальнейшего продолжения научных исследований и разработок, и их внедрения в практику, — пояснила Молчанова.

Она с сожалением отметила, что с внедрением разработок у нас самая большая проблема, тогда как во всем мире эта система давно отлажена и хорошо работает. Сегодня связка между университетами и их потребителями в виде всевозможных производств, сферы услуг должна усиливаться.

— Нужно использовать этот опыт с большой отдачей, потому что у нас по–прежнему очень много талантливых и умных людей. Если они увидят результат своей работы, воплощенный в Новосибирске, то это позволит удерживать в их регионе, а также стимулировать к новым разработкам. Тогда мы сможем развивать нашу экономику на новом уровне. Например, мы очень часто не осознаем, насколько во всем мире сейчас, особенно в Китае, развита роботизация. Она способна в разы снизить потребность в трудовых ресурсах, перераспределить их на более производительные виды деятельности, где человека заменить сложно. Это как раз научные исследования и разработки, это работа непосредственно с людьми. Робот может быть полезен в определенной степени в школах, в больницах. Заменить человека там в полном объеме он вряд ли может. Но это можно сделать на тяжелых производствах с вредными условиями труда. У нас роботизация крайне низкая, а чтобы она внедрялась, нужно создавать прототипы, опробовать их, а потом уже внедрять. Если мы не будем этим заниматься, то, даже несмотря на низкую стоимость трудовых ресурсов, не сможем конкурировать на равных с другими странами, а тем более опережать их в каких–то сферах. Поэтому «СКИФ» и кампус НГУ сейчас наиболее соответствуют стратегическому курсу развития страны и Новосибирской области, —подчеркнула Ольга Молчанова

Алексей Пахомов напомнил, что новое здание НГУ выступило одной из площадок фестиваля компании «Система фест», направленного на развитие кадрового и научного потенциала. Участниками стали более 2500 студентов и специалистов, для которых провели свыше 30 мероприятий. В НГУ прошли ключевые события фестиваля — ИТ–конференция и хакатон.

— Для подготовки востребованных специалистов необходим альянс вузов и индустрии. Регион занимает четвертое место в стране по числу студентов на душу населения. Наша компания, к примеру, активно сотрудничает с ведущими университетами: НГУ, НГТУ, НГУЭУ, СибГУТИ. Мы создаем возможности для молодых специалистов: в 2025 году десятки студентов проходят оплачиваемые стажировки в нашем филиале по разным направлениям — от аналитики до развития сетей, — рассказал эксперт.

Точки притяжения для инвесторов

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков уверен, что экономический ландшафт области в 2025 году заметно изменили запуск специальной экономической зоны «Новосибирск» и рост числа инвестиционных проектов: регион вошел в десятку лидеров по их количеству, а общий объем вложений превысил 189 млрд рублей.

— Наиболее яркими проектами года стали именно инфраструктурные и индустриальные инициативы — от развития СЭЗ и технологических площадок до программы обновления социальных объектов и городской среды. В совокупности эти шаги укрепили инвестиционную привлекательность области, улучшили деловой климат и создали основу для дальнейшего роста, — заявил Кабаков.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Сергей Максимов отметил, что, несмотря на просадку объема грузоперевозок, в отрасли продолжается реализация крупных и важных для будущего развития проектов. Это промышленно–логистический парк «Восточный», где создается контейнерный терминал «Восточные ворота». Реализация компанией «Евросиб» проекта по развитию контейнерного терминала. (Что – реализация? Вырванный кусок словно) В 2025 году стартовал проект одной из компаний СТЭЛС: «дочка» «Новосибирского транспортного терминала» приступила к созданию Особой экономической зоны.

— Этот проект интересен как для промышленных, так и для транспортных предприятий, — уверен Сергей Максимов.

К знаковым решениям 2025 года он отнес развитие второй очереди Южного промышленно–логистического парка, где уже существует один из первых резидентов — завод компании ООО «Маслов».

Еще одно важное для экономики региона событие — открытие представительства Новосибирской области в Китае, в Циндао.

— Это показатель того, что мы развиваем взаимодействие с Китаем. Представительство должно обеспечить поддержку наших предприятий, которые выходят на рынок КНР или ищут в этой стране товары, помогать им в заключении экспортно–импортных контрактов, в продвижении нашей продукции на китайском рынке, в поиске комплектующих и продукции, нужных нашим предприятиям, — перечисляет Максимов.

Инновации требуют нового подхода

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина напомнила, что в Технопарке стартовало создание следующей очереди проекта для инновационных компаний.

— Один МИП там уже реализуется, а второй начинается, и мы на этот проект смотрим с оптимизмом, так как он точно будет забит под завязку, — рассказала она.

Напомним, на сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположены больше 120 тысяч кв.м недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка. На площадках в поселке Ложок Барышевского сельсовета, «Трапеции» и участке на улице Будкера возводятся еще около 100 тысяч кв. м. В основном речь идет о промышленных активах. В декабре 2024–го на инвестсовете Верховод представил проект создания многофункционального комплекса с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой. Отмечалось, что высота здания может составить 32 этажа.

При этом эксперт с сожалением отметила, что в 2025 году инициативная общественность так и не дождалась внятных решению по развитию Академгородка.

— Кое–что нам обещают, но в будущем, без конкретных сроков. При этом нам крайне нужна площадка под особую экономическую или промышленную зону на юге Новосибирска, но для этого нужно достраивать Восточный объезд, и где–то в этом пределе ее создавать. Нашим компаниям бесполезно ехать на другие площадки, так как до них сложно добираться, а спрос есть, и это показывает ситуация с Технопарком. Он реализует свои проекты не под абстрактных, а под вполне конкретных инвесторов, — рассуждает Травина.

Она отметила, что инновационное сообщество уже несколько лет пытается сдвинуть запуск проекта «СмартСити», так как на эту площадку тоже есть спрос. При этом торги по привлечению застройщиков проваливаются.

— Я понимаю, почему это происходит. Во–первых, нет планов по рабочим местам. Во–вторых, я сразу предупреждала, что опыт Клюквенного в «СмартСити» не поможет. Здесь, как и в Технопарке, надо идти от формирования спроса, не через девелопмент, а через продвижение образа жизни. Я неоднократно предлагала свою помощь в создании хоть чего–нибудь, но меня не слышат. Мне говорят: «Сейчас сделаем площадки, «распилим их», выставим на конкурс и продадим девелоперам». Так нельзя делать, это неправильный подход. Никому не нужно хорошее жилье за городом — в «СмартСити», если его можно купить в городе. Спрос нужно формировать через образ жизни, а не собирать его потом из кусочков, — уверена Ирина Травина.

Она считает, что Новосибирской области в принципе нужно менять подходы к реализации проектов, нацеленных на инновационный бизнес.

— Инновационный продукт создает новые рынки, он действует там, где меньше конкуренция, предлагает что–то новое и развивается. В этом — сила Новосибирской области и ее потенциал, который, на мой взгляд, недооценен, — заявила собеседница редакции.

Инфраструктура для развития

Владимир Скакун считает, что в 2025 году крайне значимо для региона строительство двух объектов — Восточного обхода Новосибирска и четвертого моста через реку Обь.

Мост был запущен в техническом режиме по прямому ходу в ночь с 15 на 16 декабря, а на Восточном обходе местные власти ускоряют темпы работ. Первый этап строительства объекта планируется завершить в 2026 году.

— Эти объекты важны для разгрузки города, улучшения логистики и решения транспортных проблем, — уверен эксперт.

В список значимых Скакун также отнес возобновление развития метро — запуск станции метро «Спортивная» и проектирование второго тоннеля до станции метро «Золотая нива», модернизацию взлетно–посадочной полосы аэропорта Толмачево и строительство промышленно–логистического комплекса.

— Эти объекты напрямую усиливают экономическую связность региона, его экспортный потенциал и создают условия для роста торговли и промышленности, — подчеркнул управляющий директор «Искитимцемента».

По его словам, в условиях резкого сокращения жилищного строительства именно инфраструктурные и научно–промышленные объекты становятся основными драйверами спроса на цемент. Участие в таких проектах позволяет компаниям отрасли частично компенсировать общее падение рынка.

Алексей Пахомов к ключевым событиям года также отнес развитие новосибирского метрополитена.

— Во–первых, открылась новая станция метро «Спортивная», благодаря которой добираться до ледовой арены стало удобнее. Во–вторых, обновляется подвижной состав: первый новый поезд «Ермак» уже курсирует на красной ветке. Особенно приятно, что мы были первым оператором, обеспечившим полное покрытие связью всего метро, включая перегоны, — пояснил он.

Возможности для рывка

Инженер–исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко к самым интересным проектам в промышленности, реализованным на территории Новосибирской области в 2025 году, отнес запуск двух производств: компаний Renewal и «ФайберТрейд».

— На мой взгляд, эти проекты дадут самый серьезный эффект, с точки зрения развития промышленности региона, — заявил эксперт.

Развитие переработки

Председатель правления СОЮЗМОЛОКО.Сибирь, член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко к знаковым событиям 2025 года для отрасли АПК отнес запуск перерабатывающего производства компанией АО «Толмачевский молочный завод».

— Это небольшое производство — всего на 50 тонн молока в сутки, но в той ситуации с переработкой молока, которая сложилась в Новосибирске, открытие любого производства — большой плюс, — заявил он.

Елисеенко отметил, что в регионе продолжается строительство завода холдинга «Эконива».

— Если завод запустится в 2026 году, то сформируется большая потребность в сыром молоке, что скажется на рынке. Возможно, многие компании АПК в регионе займутся строительством и модернизацией существующих молочных ферм, чтобы нарастить производство и покрыть дефицит сырого молока в регионе, — прогнозирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики.