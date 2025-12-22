Рекламодателям

Ключевые проекты Новосибирской области назвали эксперты

  • 22/12/2025, 09:46
Ключевые проекты Новосибирской области назвали эксперты
Регион активно развивает инфраструктуру для привлечения инвестиций, но недорабатывает с инновационным блоком

«СКИФ» — проект года

Самым важным проектом 2025 года для Новосибирской области многие опрошенные Infopro54 эксперты назвали ЦКП «СКИФ». В этом году на объекте должны быть закончены строительно–монтажные и пусконаладочные работы. В 2026 году должна заработать первая очередь центра.

— Это огромный и важный проект для региона. Это не только миллиарды рублей, вложенные на новосибирской земле. Благодаря санкциям нам пришлось практически все оборудование для «СКИФ» делать самим, и очень многое сделано организациями нашей области. Это не только ИЯФ СО РАН, но и многие другие предприятия. Это очень комплексный проект, который дает возможность развивать науку мегасайенс и будет способствовать возрождению нашего Академгородка, так как станет новой научной базой. Наконец, это возможность для прикладных исследований и создания новых продуктов, — говорит председатель Совета директоров «Корпорации развития Новосибирской области» Ольга Молчанова.

ЦКП «СКИФ»

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун уверен, что ввод Сибирского кольцевого источника фотонов выведет регион на мировой уровень в области научных исследований. Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов обращает внимание на комплексный подход к реализации проекта, в том числе в части подготовки будущих специалистов.

— Новосибирск — научная столица страны, поэтому один из самых значимых проектов 2025 года — строительство сибирского кольцевого источника фотонов, — говорит Пахомов.

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина добавляет, что «СКИФ» — важный проект с точки зрения научной инфраструктуры, который уже звучит на федеральном уровне.

— Я, честно говоря, им проникаюсь. Недавно смотрела сюжет по федеральным новостям, и школьник из Казани на вопрос, куда он хочет пойти работать после школы, сказал, что планирует уехать в Новосибирск и работать на «СКИФе». Это наш флагманский проект, который нужно продвигать. Специалисты, молодые люди должны мечтать приехать в Новосибирск работать на ЦКП «СКИФ». Я очень надеюсь, что там будет все сделано на уровне, — говорит собеседница редакции.

Кампус НГУ — инвестиции в будущее

Еще один знаковый для региона проект 2025 года также связан с наукой. Это новый кампус НГУ с большими поточными аудиториями и коворкингами. Он был запущен в конце августа.

кампус НГУ

Фото пресс–службы правительства Новосибирской области, автор: пресс–служба

Ольга Молчанова отметила, что кампус олицетворяет связь науки, образования и производства, то есть три столпа, на которых основывался Академгородок. Она отметила, что в начале декабря НГУ подписал соглашение о создании совместной аспирантуры с Хэйлунцзянским университетом — одним из крупнейших вузов КНР.

— Создавая новую материальную базу, мы создаем основы, позволяющие выйти на новый уровень сотрудничества с другими странами. Китай за последние 30 лет вложил колоссальные государственные деньги, создал великолепную учебную и научно–исследовательскую базу, в крупнейших вузах учатся по 40–50 тысяч человек. У нас таких вузов мало, но наш НГУ — научно–исследовательский центр. Кроме того, у нас сохранилась связка между институтами СО РАН, государственным университетом как учебным заведением. Создание новой материальной базы способствует развитию совместных исследований в разных направлениях. Нельзя развивать свое сотрудничество с Китаем, если ты очень сильно отстаешь в материально–технической и исследовательской базе, а создавая эту базу, ты выходишь на равноправные отношения. И это очень важно. Кроме того, обучая новые кадры, мы создаем возможность для дальнейшего продолжения научных исследований и разработок, и их внедрения в практику, — пояснила Молчанова.

Она с сожалением отметила, что с внедрением разработок у нас самая большая проблема, тогда как во всем мире эта система давно отлажена и хорошо работает. Сегодня связка между университетами и их потребителями в виде всевозможных производств, сферы услуг должна усиливаться.

— Нужно использовать этот опыт с большой отдачей, потому что у нас по–прежнему очень много талантливых и умных людей. Если они увидят результат своей работы, воплощенный в Новосибирске, то это позволит удерживать в их регионе, а также стимулировать к новым разработкам. Тогда мы сможем развивать нашу экономику на новом уровне. Например, мы очень часто не осознаем, насколько во всем мире сейчас, особенно в Китае, развита роботизация. Она способна в разы снизить потребность в трудовых ресурсах, перераспределить их на более производительные виды деятельности, где человека заменить сложно. Это как раз научные исследования и разработки, это работа непосредственно с людьми. Робот может быть полезен в определенной степени в школах, в больницах. Заменить человека там в полном объеме он вряд ли может. Но это можно сделать на тяжелых производствах с вредными условиями труда. У нас роботизация крайне низкая, а чтобы она внедрялась, нужно создавать прототипы, опробовать их, а потом уже внедрять. Если мы не будем этим заниматься, то, даже несмотря на низкую стоимость трудовых ресурсов, не сможем конкурировать на равных с другими странами, а тем более опережать их в каких–то сферах. Поэтому «СКИФ» и кампус НГУ сейчас наиболее соответствуют стратегическому курсу развития страны и Новосибирской области, —подчеркнула Ольга Молчанова

Алексей Пахомов напомнил, что новое здание НГУ выступило одной из площадок фестиваля компании «Система фест», направленного на развитие кадрового и научного потенциала. Участниками стали более 2500 студентов и специалистов, для которых провели свыше 30 мероприятий. В НГУ прошли ключевые события фестиваля — ИТ–конференция и хакатон.

— Для подготовки востребованных специалистов необходим альянс вузов и индустрии. Регион занимает четвертое место в стране по числу студентов на душу населения. Наша компания, к примеру, активно сотрудничает с ведущими университетами: НГУ, НГТУ, НГУЭУ, СибГУТИ. Мы создаем возможности для молодых специалистов: в 2025 году десятки студентов проходят оплачиваемые стажировки в нашем филиале по разным направлениям — от аналитики до развития сетей, — рассказал эксперт.

Точки притяжения для инвесторов

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков уверен, что экономический ландшафт области в 2025 году заметно изменили запуск специальной экономической зоны «Новосибирск» и рост числа инвестиционных проектов: регион вошел в десятку лидеров по их количеству, а общий объем вложений превысил 189 млрд рублей.

ОЭЗ

Фото пресс–службы правительства Новосибирской области, автор: пресс–служба

— Наиболее яркими проектами года стали именно инфраструктурные и индустриальные инициативы — от развития СЭЗ и технологических площадок до программы обновления социальных объектов и городской среды. В совокупности эти шаги укрепили инвестиционную привлекательность области, улучшили деловой климат и создали основу для дальнейшего роста, — заявил Кабаков.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Сергей Максимов отметил, что, несмотря на просадку объема грузоперевозок, в отрасли продолжается реализация крупных и важных для будущего развития проектов. Это промышленно–логистический парк «Восточный», где создается контейнерный терминал «Восточные ворота». Реализация компанией «Евросиб» проекта по развитию контейнерного терминала. (Что – реализация? Вырванный кусок словно) В 2025 году стартовал проект одной из компаний СТЭЛС: «дочка» «Новосибирского транспортного терминала» приступила к созданию Особой экономической зоны.

— Этот проект интересен как для промышленных, так и для транспортных предприятий, — уверен Сергей Максимов.

К знаковым решениям 2025 года он отнес развитие второй очереди Южного промышленно–логистического парка, где уже существует один из первых резидентов — завод компании ООО «Маслов».

Еще одно важное для экономики региона событие — открытие представительства Новосибирской области в Китае, в Циндао.

Циндао

Фото пресс–службы правительства Новосибирской области, автор: пресс–служба

— Это показатель того, что мы развиваем взаимодействие с Китаем. Представительство должно обеспечить поддержку наших предприятий, которые выходят на рынок КНР или ищут в этой стране товары, помогать им в заключении экспортно–импортных контрактов, в продвижении нашей продукции на китайском рынке, в поиске комплектующих и продукции, нужных нашим предприятиям, — перечисляет Максимов.

Инновации требуют нового подхода

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина напомнила, что в Технопарке стартовало создание следующей очереди проекта для инновационных компаний.

— Один МИП там уже реализуется, а второй начинается, и мы на этот проект смотрим с оптимизмом, так как он точно будет забит под завязку, — рассказала она.

Технопарк

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

Напомним, на сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположены больше 120 тысяч кв.м недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка. На площадках в поселке Ложок Барышевского сельсовета, «Трапеции» и участке на улице Будкера возводятся еще около 100 тысяч кв. м. В основном речь идет о промышленных активах. В декабре 2024–го на инвестсовете Верховод представил проект создания многофункционального комплекса с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой. Отмечалось, что высота здания может составить 32 этажа.

При этом эксперт с сожалением отметила, что в 2025 году инициативная общественность так и не дождалась внятных решению по развитию Академгородка.

— Кое–что нам обещают, но в будущем, без конкретных сроков. При этом нам крайне нужна площадка под особую экономическую или промышленную зону на юге Новосибирска, но для этого нужно достраивать Восточный объезд, и где–то в этом пределе ее создавать. Нашим компаниям бесполезно ехать на другие площадки, так как до них сложно добираться, а спрос есть, и это показывает ситуация с Технопарком. Он реализует свои проекты не под абстрактных, а под вполне конкретных инвесторов, — рассуждает Травина.

Она отметила, что инновационное сообщество уже несколько лет пытается сдвинуть запуск проекта «СмартСити», так как на эту площадку тоже есть спрос. При этом торги по привлечению застройщиков проваливаются.

Интеград1

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

 

— Я понимаю, почему это происходит. Во–первых, нет планов по рабочим местам. Во–вторых, я сразу предупреждала, что опыт Клюквенного в «СмартСити» не поможет. Здесь, как и в Технопарке, надо идти от формирования спроса, не через девелопмент, а через продвижение образа жизни. Я неоднократно предлагала свою помощь в создании хоть чего–нибудь, но меня не слышат. Мне говорят: «Сейчас сделаем площадки, «распилим их», выставим на конкурс и продадим девелоперам». Так нельзя делать, это неправильный подход. Никому не нужно хорошее жилье за городом — в «СмартСити», если его можно купить в городе. Спрос нужно формировать через образ жизни, а не собирать его потом из кусочков, — уверена Ирина Травина.

Она считает, что Новосибирской области в принципе нужно менять подходы к реализации проектов, нацеленных на инновационный бизнес.

— Инновационный продукт создает новые рынки, он действует там, где меньше конкуренция, предлагает что–то новое и развивается. В этом — сила Новосибирской области и ее потенциал, который, на мой взгляд, недооценен, — заявила собеседница редакции.

Инфраструктура для развития

Владимир Скакун считает, что в 2025 году крайне значимо для региона строительство двух объектов — Восточного обхода Новосибирска и четвертого моста через реку Обь.

четвертый мост в Новосибирске

Фото Infopro54, автор: Артем Рязанов

Мост был запущен в техническом режиме по прямому ходу в ночь с 15 на 16 декабря, а на Восточном обходе местные власти ускоряют темпы работ. Первый этап строительства объекта планируется завершить в 2026 году.

— Эти объекты важны для разгрузки города, улучшения логистики и решения транспортных проблем, — уверен эксперт.

В список значимых Скакун также отнес возобновление развития метро — запуск станции метро «Спортивная» и проектирование второго тоннеля до станции метро «Золотая нива», модернизацию взлетно–посадочной полосы аэропорта Толмачево и строительство промышленно–логистического комплекса.

— Эти объекты напрямую усиливают экономическую связность региона, его экспортный потенциал и создают условия для роста торговли и промышленности, — подчеркнул управляющий директор «Искитимцемента».

Толмачево

Источник фото: Infopro54, автор: Оксана Мочалова

По его словам, в условиях резкого сокращения жилищного строительства именно инфраструктурные и научно–промышленные объекты становятся основными драйверами спроса на цемент. Участие в таких проектах позволяет компаниям отрасли частично компенсировать общее падение рынка.

Алексей Пахомов к ключевым событиям года также отнес развитие новосибирского метрополитена.

Спортивная

Фото Infopro54

— Во–первых, открылась новая станция метро «Спортивная», благодаря которой добираться до ледовой арены стало удобнее. Во–вторых, обновляется подвижной состав: первый новый поезд «Ермак» уже курсирует на красной ветке. Особенно приятно, что мы были первым оператором, обеспечившим полное покрытие связью всего метро, включая перегоны, — пояснил он.

Возможности для рывка

Инженер–исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко к самым интересным проектам в промышленности, реализованным на территории Новосибирской области в 2025 году, отнес запуск двух производств: компаний Renewal и «ФайберТрейд».

Файбер

Фото пресс–службы правительства Новосибирской области, автор: пресс–служба

— На мой взгляд, эти проекты дадут самый серьезный эффект, с точки зрения развития промышленности региона, — заявил эксперт.

Развитие переработки

Председатель правления СОЮЗМОЛОКО.Сибирь, член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко к знаковым событиям 2025 года для отрасли АПК отнес запуск перерабатывающего производства компанией АО «Толмачевский молочный завод».

Толмочевский молзавод

Фото пресс–службы правительства Новосибирской области, автор: пресс–служба

— Это небольшое производство — всего на 50 тонн молока в сутки, но в той ситуации с переработкой молока, которая сложилась в Новосибирске, открытие любого производства — большой плюс, — заявил он.

Елисеенко отметил, что в регионе продолжается строительство завода холдинга «Эконива».

— Если завод запустится в 2026 году, то сформируется большая потребность в сыром молоке, что скажется на рынке. Возможно, многие компании АПК в регионе займутся строительством и модернизацией существующих молочных ферм, чтобы нарастить производство и покрыть дефицит сырого молока в регионе, — прогнозирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики.

Базовое фото — коллаж, созданный с помощью фотографий, размещенных в тексте

