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В Новороссийск отправлено восемь ускоренных поездов с зерном

  • 26/01/2018
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ЗСЖД: все январские заявки новосибирских аграриев на вывоз экспортного зерна в южный порт выполнены в полном объеме.

Западно-Сибирская железная дорога завершила погрузку экспортного зерна по льготному тарифу по всем заявкам новосибирских аграриев, поданных на январь 2018 года. В общей сложности в декабре 2017 – январе 2018 годов со станций Баган и Карасук по субсидируемому из бюджета РФ тарифу на экспорт в Новороссийск отправлено 456 вагонов новосибирского зерна. Зернопроизводителями уже поданы заявки на вывоз еще 200 вагонов зерна по льготному тарифу в феврале, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время на экспорт в порт Новороссийска со станции Карбышево-1 Омского узла Западно-Сибирской железной дороги уже отправлено 8 ускоренных поездов с зерновыми грузами новосибирских аграриев.

Всего по состоянию на 25 января со станций Новосибирской области с начала года погружено уже 59 тыс. тонн зерна, что в 3,2 раза больше аналогичного периода 2017 года.

Напомним, что в декабре 2017 года было принято постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. №1595 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Фото: U.S. Army Corps of Engineers Detroit District

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