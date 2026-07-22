Четырехлетней Милане с эпилепсией требуются средства на дорогостоящее лечение

Милана Церакаева родилась в срок, но маловесной. Беременность проходила непросто: на третьем триместре будущая мама переболела ковидом. Первые три месяца жизни не вызывали опасений, однако затем родители заметили подергивания рук и ног. В четыре месяца у девочки случился короткий судорожный приступ — ребенок посинел и перестал дышать.

Начались долгие консультации с врачами, обследования и подбор противосудорожных препаратов. Врачи диагностировали эпилептическую энцефалопатию. Развитие пошло с отставанием: Милана не тянулась к игрушкам, редко улыбалась и долгое время умела только переворачиваться со спины на живот.

Когда приступы удалось остановить, семья сосредоточилась на восстановлении. Каждый курс терапии приносит результат: после массажа Милана научилась переворачиваться, после реабилитации в Томске — увереннее держать спину и ползать. Сейчас четырехлетняя девочка уже самостоятельно сидит и стоит у опоры, держит ложку, произносит отдельные звуки и фиксирует взгляд на предметах. Однако сохраняется скованность мышц, опора на ноги остается минимальной, а речь пока не сформирована.

Новый этап лечения запланирован в новосибирском центре «Кругозор». Здесь Милане предстоит освоить навыки общения: научиться смотреть в глаза, понимать обращенную речь и выполнять простые задания. Такой терапии у девочки еще не было, но врачи считают ее критически важной.

Мама Миланы Анастасия Чернышова постоянно находится с дочерью, работает только муж, в семье двое детей. Самостоятельно оплатить полный курс семья не может.

— В данный момент дочка находится в небольшой ремиссии, поэтому наш эпилептолог рекомендовал постоянно проходить реабилитации, так как каждый курс помогает Милане освоить какой-нибудь навык. Сейчас она умеет переворачиваться со спины на живот, сидеть с опорой, учится ползать. Эмоциональный статус у дочки снижен, она не часто улыбается. Недавно мы обратились в «Кругозор». Там есть специалисты, которые готовы помочь Милане начать осваивать отсутствующие навыки коммуникации. К сожалению, мы не можем пройти курс за свой счет, а Милане необходима постоянная реабилитация, чтобы встать на ноги и сказать первое слово, — рассказывает мама Миланы Анастасия Чернышова.

Врачи рекомендуют продолжать восстановительное лечение.

— У Миланы эпилептическая энцефалопатия, задержка психомоторного и речевого развития. Девочка нуждается в интенсивном курсе лечения, направленном на улучшение мышечного тонуса, развитие речи и контакта с окружающими. Терапия улучшит качество жизни и психоэмоциональное состояние ребенка, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 600 рублей. Семья не может собрать такую сумму самостоятельно и просит о помощи.

— Самостоятельно мы оплачивали реабилитацию в центре «Святитель Лука», были там два месяца. В прошлом году Русфонд помог нам с курсом в Томске, спасибо всем помощникам! После этого Милана стала увереннее держать спину, пытается ползать. Но нам нужно продолжать. Пожалуйста, помогите оплатить реабилитационное лечение дочери! — просит Анастасия.

Помочь Милане можно по ссылке.