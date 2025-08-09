«100 тысяч рублей — это минимум»: жители Новосибирска рассказали о больших тратах на отдых в России

Расценки на туры внутри страны в 2025 году убедили жителей Новосибирска, что его географическое положение описывается фразой «отсюда на любой курорт дорого». Infopro54 поговорил о тратах на отдых с теми, кто уже отгулял летний отпуск, теми, кто его только планирует, а также с представителями туристической отрасли.

Среди собеседников редакции были отдыхавшие на Алтае и на Байкале. Алтай на протяжении многих лет был для новосибирцев одним из самых любимых и доступных мест для отдыха. В пандемию всё стало меняться: на Алтай поехали туристы со всей страны. Рост спроса изменил цены. После 2022 года эти тренды только усилились.

— Мы привыкли отдыхать на Алтае всей семьей. Был палаточный период. В этом есть своя прелесть. Но домик с душем, туалетом – это всё же лучше, особенно если едешь с детьми. В этом июле мы снова поехали на базу, где домики с удобствами. 15 тысяч в сутки на четверых. За пять дней 75 тысяч рублей. В прошлом году этой суммы нам хватило на неделю. Зарплата ни у меня, ни у мужа не выросла, пришлось сократить время отдыха. Добирались на машине – на бензин в общей сложности ушло восемь тысяч рублей. Еще траты на еду, сплав и одну конную экскурсию. В общей сложности на пятидневную поездку у нас ушло 115 тысяч рублей. И это еще скромный вариант. Понятно, что все дорожает. Но я для себя сравниваю так: сейчас, что выбраться на Алтай мне надо две зарплаты. А раньше, лет шесть назад, хватало одной, — рассказывает жительница Новосибирска Елена Батулина.

Дмитрий Егоров вместе с женой в июне впервые съездили на Байкал. Поездку давно планировали и целенаправленно копили деньги. В итоге на двоих было потрачено 250 тысяч рублей.

— Перелет и шестидневный тур обошелся нам в такую сумму. Конечно, Байкал прекрасен. Но все-таки это дорогой отдых. Для большинства людей, со средней зарплатой он не доступен. И мне он, по большому счету, не доступен, если на него пришлось копить. Я читал форумы, видел расчеты примерные тех, кто отдыхает «дикарями». Кое-что можно сэкономить. Но всё равно сильно не выкружишь, — говорит Дмитрий Егоров.

Турагенты подтверждают рассказы туристов, и говорят, что способов сильно сэкономить фактически нет. Ранее бронирование тоже не помогает.

— Нам действительно всё обходится дорого. Калининград, Дальний Восток, Камчатка, Русский Север, регионы Кавказа, черноморские курорты — какое направление ни возьми, 100 тысяч рублей на человека — этот минимум. Более близкие к нам Алтай, Байкал, Хакасия тоже примерно в эти же суммы выходят. Отдых с размещением в отелях, на турбазах, глэмпингах становится привилегией. Людям с невысокими доходами он не доступен, — сказала в беседе с журналистом менеджер по туризму Дарья С.

Для того чтобы убедиться в особой дороговизне внутреннего туризма для жителей Новосибирской области эксперты предлагают сравнить, например, цены на авиабилеты до Петропавловска-Камчатского. В августе прямой перелет туда из Новосибирска будет стоить 57-66 тысяч рублей, а из Москвы — порядка 29 тысяч рублей.

— С Камчаткой это самый показательный пример. Такая разница уже давно, и она объясняется местной спецификой рынка авиаперевозок. По целому ряду других направлений из Москвы тоже будет дешевле лететь и ехать. Но в целом это можно назвать деталями. Отдых везде подорожал. И по среднему классу это подорожание ударило сильнее всего. Люди не забыли еще время, когда без проблем могли съездить за границу, и по России, и это не было разорительно. Сейчас мы живем в других условиях, — говорит директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.

Такая ситуация заставляет искать другие варианты отдыха и туристических поездок. Во-первых, люди открывают для себя свой регион. Во-вторых, всё больше людей путешествуют с помощью волонтерских программ: они отправляются на расчистку берегов, на восстановление памятников деревянного зодчества, помогают в экспедиционной работе или становятся трудниками в далеких монастырях.

