Новосибирская область вошла в Топ-3 регионов по оформлению ДТП по европротоколу

Новосибирская область заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству аварий, оформленных с использованием европротокола — по упрощенной схеме, без присутствия сотрудников Госавтоинспекции. В столице Сибири за первые пять месяцев 2025 года таким способом зарегистрировано 14 460 ДТП, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА).

Лидером стали Москва (29 771 заявление) и Московская область (19 167 заявлений). Также в Топ-10 вошли Приморский край (12 224), Республика Башкортостан (11 714), Челябинская область (10 913), Санкт-Петербург (10 591), Самарская область (10 479), Свердловская область (10 376) и Республика Татарстан (9 337).

Меньше всего обращений по европротоколу было зафиксировано в Ненецком автономном округе (34 случая), Чукотском автономном округе (72) и Камчатском крае (165).

Напомним, Новосибирская область попала в список регионов, где может резко вырасти коэффициент по ОСАГО. Во многом из-за «разгула» мошенников и автоподставщиков, которые с 2016 года чувствуют себя на территории региона очень комфортно. И это при том, что в 2024 году доля водителей, которые не были виновниками ДТП на протяжении десяти лет, в области составила 42,7% от общего числа автовладельцев. Это один из самых высоких показателей в России. В вознаграждение за аккуратную езду все они получили скидку в 54% от цены полисаОСАГО. Получается, что добросовестным водителям-новосибирцам придется переплачивать за полис ОСАГО из-за мошенников.

Ранее редакция сообщала, что МВД предлагает изменить правила допуска праворульных автомобилей на дороги.