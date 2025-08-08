Рекламодателям

«Рынок в растерянности»: турбазы Новосибирска с сентября начнут получать штрафы

  • 08/08/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
«Рынок в растерянности»: турбазы Новосибирска с сентября начнут получать штрафы
Малый бизнес, чтобы их не платить, уже сворачивает свою деятельность

Гостиницы, отели, глэмпинги, апарты и базы отдыха Новосибирской области, которые до сентября не войдут в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, потеряют возможность официально принимать гостей. Если они решат работать нелегально, то должностным лицам придется заплатить штраф — до 70 тысяч рублей, юрлицам и ИП — до 450 тысяч, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: до 100 тысяч для должностных лиц и от 2,5 до 4% годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей, для юрлиц и ИП.

Кроме того, федеральным законом утверждены штрафа за несоответствие отеля требованиям, заявленным в реестре. Здесь штрафы могут доходить до 40 и 170 тысяч, а при повторении нарушения — до 60 и 300 тысяч рублей соответственно.

Гостиницы, не вошедшие в реестр Роскредитации, не смогут размещать рекламу без указания регистрационного номера, в том числе на сайтах агрегаторов бронирования — за это также грозит штраф. В федеральном Минэкономразвития сообщили, что для борьбы с нелегальным размещением уже применяются мониторинг сайтов, выездные проверки и контрольные закупки. На август выдано 2487 предостережений, больше всего — в Москве (629), Красноярском крае (353) и Санкт-Петербурге (213).

По данным Росаккредитации, на данный момент в реестр включено 247 объектов туризма для приема гостей в Новосибирской области. При этом только у 209 статус действующий, у 18 приостановлен, а у 7 прекращен.

В июне в Минэкономразвития редакции Infopro54 сообщали, что в Новосибирской области почти 400 коллективных средств размещения туристов. Этот список включает в себя гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и т.д. На 9 июня в реестр входило 232 объекта. Эксперты рынка предупреждали, что с 1 сентября более 150 объектов индустрии гостеприимства региона могут уйти в тень.

В апреле аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь говорила Infopro54, что большинство участников гостиничного рынка Новосибирской области к изменениям в законодательстве, которые вступили в силу с начала 2025 года, не готовы. К августу ситуация мало изменилась, отметила эксперт.

— Крупные и средние предприятия туриндустрии Новосибирской области в основном прошли самооценку и сейчас находятся на стадии подтверждения категории. То есть даже среди 209 компаний, указанных в реестре Росаккредитации, скорее всего далеко не все получат право работать в сентябре. Среди компаний малого бизнеса многие до сих пор не понимают, что такое система самооценки и уходят с рынка. Среди них много хостелов, которые не попадают в реестр по нормативам и документам, небольших баз отдыха. Кроме того, в системе Росаккредитации по-прежнему происходят технические сбои. Например, сбрасывается введенная информация. Предприниматели получают отказы в регистрации, которые никто не может объяснить. При детальном разборе оказывается, что документы проверял искусственный интеллект, которые что-то не так оценил, — рассказывает Ольга Стусь.

Она также отметила, что полномочия по оценке отелей и баз отдыха соответствию оказанных в реестре параметрам, передали органам местного самоуправления: в районные отделы туризма Минэкономразвития. Специалисты отделов также должны получить инструкции по проверке. Как это будет работать на практике пока сказать сложно.

— В целом мы видим, что рынок индустрии гостеприимства не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах в растерянности. Сейчас на базах отдыха сезон, предприниматели принимают туристов и им некогда заниматься бумагами, самооценкой, так как это очень нервная работа, требующая больших затрат по времени, — констатировала эксперт.

Участники рынка, опрошенные редакцией отмечают, что сейчас в Новосибирской области, на Алтае появилось много объявлений о продаже баз отдыха.

— У нас небольшой семейный отель. Мы оценивали требования Росаккредитации, изучали методику самооценки и поняли, что при их выполнении наш бизнес уйдет в жесткий минус. Наши туристы достаточно экономно относятся к тратам на отдых, поэтому рост цен на 30-40% для многих будет стоп-фактором из-за которого они откажутся от поездки. Вот такая у нас поддержка развитию внутреннего туризма, — рассказали Infopro54 предприниматель Ирина.

Ольга Стусь подтвердила, что тоже видела такие объявления.

— Обидно, что продаются хорошие базы, которые держали ответственные предприниматели. На наш взгляд, малый бизнес поставили в такие условия, которые он просто сейчас не в силах потянуть, — считает Стусь.

Предприниматели, работающие на рынке туризма уверены, что после ухода с рынка малого бизнеса крупные отели начнут поднимать цены на размещение для туристов.

Напомним, новосибирские туристы уже говорят о росте цен на алтайских турбазах. В Новосибирской области в этом году они поднялись до 20%.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области потребовал от подчиненных «поработать с собственниками индустрии гостеприимства», чтобы в сентябре не было неприятностей с приемом гостей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

