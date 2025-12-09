Рекламодателям

30 специалистов освоили промышленный туризм в Новосибирске

  • 09/12/2025, 17:22
Среди выпускников были представители таких организаций, как ГК «РосРазвитие Сибирь», СибНИА им. Чаплыгина, «Балтика-Новосибирск», «Сибирская генерирующая компания» и другие

В Новосибирске успешно завершился пилотный акселератор, посвященный комплексному развитию промышленного туризма. Бесплатный образовательный курс проходил с 27 октября по 9 декабря.

30 специалистов из ключевых городских предприятий успешно окончили дополнительную профпрограмму «Промышленный туризм: современные тенденции развития». Среди выпускников были представители таких организаций, как ГК «РосРазвитие Сибирь», СибНИА им. Чаплыгина, «Балтика-Новосибирск», «Сибирская генерирующая компания» и другие.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил участников курса, отметив, что Новосибирск по праву носит звание «Города трудовой доблести», на его территории действуют известные на всю страну предприятия, успешно продолжают работать эвакуированные в годы Великой Отечественной войны заводы, появляются новые производства, что необходимо демонстрировать как жителям, так и гостям города. Одной из целей промышленного туризма является популяризация рабочих специальностей среди молодежи, а также ознакомление с современным промышленным сектором и его инновациями.

Учебная программа сочетала теоретические занятия с уникальными практическими упражнениями. Участники получили навыки разработки маршрутов, управления группами и презентации сложных процессов, а также посетили с экскурсиями ведущие промышленные площадки города, в частности, «Сибирское стекло» завод химконцентратов, светодиодный завод и другие.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Галина Моренко

Завершающим этапом обучения стала защита собственных проектов экскурсий перед экспертной комиссией, прошедшая 8 декабря. Разработанные технологические карты и программы, скорректированные с учетом полученных рекомендаций, готовы к реализации на предприятиях.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Морозова, цель курса заключалась в систематизации промышленного туризма для решения стратегических задач, таких как помощь промышленникам в брендинге и заключении контрактов, а также демонстрация горожанам безопасности и современного характера местных производств.

Татьяна Мокроусова, руководитель отдела связей с общественностью оконной компании «Динал», отметила, что курс был полезен в плане структурирования знаний о проведении экскурсий для различных делегаций. Особенно понравились выезды на другие производства и внедрение игровых элементов в экскурсионную программу, что позволяет лучше понять свойства продукции.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

