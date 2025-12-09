Рекламодателям

«Высокие налоги от жадности»: владельцам коммерческой недвижимости в Новосибирске советуют проверить портфели

  • 09/12/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
«Высокие налоги от жадности»: владельцам коммерческой недвижимости в Новосибирске советуют проверить портфели
«Лишняя» площадь, приписанная к объектам для повышения их стоимости, начинает больно бить по карману

В департаменте имущества Новосибирской области проанализировали жалобы на резкое повышение арендной платы в связи изменением кадастровой стоимости имущества. Как отметил директор департамента Роман Шилохвостов, чаще всего заявитель говорит, что «кадастровая стоимость его объекта выросла в 20-40 раз».

—  При изучении этой истории выясняется, что до этого она у него была близка к нулю. По каким причинам — трудно сказать, но поэтому она и выросла. И в текущем рынке находится на уровне стоимости аналогичных объектов, — подчеркнул чиновник.

Он также прокомментировал ситуацию с большими налогами, которые в 2026-2028 годах придется платить собственникам коммерческой недвижимости. Например, кадастровая цена бердского ЦУМа оказалась выше, чем ЦУМа в Новосибирске, что шокировало владельцев.

—  Когда мы стали разбираться в ситуации, то выяснилось, что собственники оформили в качестве коммерческой площади весь технический подвал и чердак, а также все пандусы вокруг здания. То есть половина площадей у них была записана не в технические, а в коммерческие помещения. Если их переоформить, то цена объекта упадет в три раза, — констатировал Шилохвостов.

Глава департамента рассказал, что к нему на прием приходили несколько руководителей подобных центров, которые жаловались на то, что у них «сформировалась кошмарная ситуация из-за роста налогов».

— Я им предложил выкупить объекты по заявленной цене, но они отказались, отметив, что «это дешево». На чем разговор и закончился. Если у кого-то есть конкретные примеры, то мы готовы в них разбираться, а говорить об общей температуре по больнице бессмысленно, — подчеркнул Шилохвостов.

По его словам, с завышенной кадастровой ценой объектов сталкиваются не только коммерческие компании, но и муниципалитеты.

— У нас был случай в Морском сельсовете, где кадастровая стоимость дороги выросла в 500 раз. Когда стали разбираться, оказалось, что председатель ТСЖ перевел дорогу в земли торговли и промышленности с широким коридором. Видимо, хотел вдоль дороги раздать землю под киоски. Мы предложили вернуть участки обратно, и их цена, а следовательно, налоги, упали до нуля. Очень важно, чтобы собственники недвижимости отслеживали правильное отражение информации об их объектах в реестре, — предупредил Роман Шилохвостов.

Чиновник посоветовал предпринимателям не стесняться обращаться в БТИ с документами, подтверждающими необходимость корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если договориться не удастся, можно пойти в суд. Он пояснил, что есть примеры, когда суды снижают кадастровую стоимость на 30-40%.

Напомним, в Новосибирской области с 1 января 2026 года повышается ставка по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости, с 2% до 2,5%. Речь идет об объектах, чья кадастровая стоимость выше 300 млн рублей. По данным Минфина, сегодня по кадастровой стоимости налогом облагаются 3200 объектов недвижимости, расположенных в регионе. Кадастровую стоимость свыше 300 млн имеют около 100.

Кроме того, с 2028 года будет понижено пороговое значение площади административных и торгово-офисных помещений, которые начнут облагаться налогом по кадастровой стоимости: площадь таких объектов снизится с 3000 кв. м до 1500 кв. м. При этом количество налогооблагаемых объектов в регионе вырастет на 718.

Ранее редакция сообщала о том, что доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

