Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт

Аналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков, актуальные на 04.03.2026 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба

Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств

до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц

Обслуживание цифровых карт бесплатно

Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии

Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка

до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков

минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы