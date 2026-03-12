Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт

Дата:

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с начислением процентов на остаток средств

банк УралсибАналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков, актуальные на 04.03.2026 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков
минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы

Erid: F7NfYUJCUneTVSpabHc4

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с кешбэком на маркетплейсы

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком за покупки на маркетплейсах, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, – стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка и его размер в категории «Маркетплейсы», а также величину кешбэка на все покупки и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), условия начисления процентов на остаток по счету, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления и доставку курьером, скидки и другие критерии.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером международного турнира по волейболу

В турнире приняли участие восемь команд из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, республик Алтай и Хакасии, а также спортсмены из Монголии. Игры получились интересные и захватывающие, а лучшие игроки турнира получили подарки от Банка Уралсиб.

В январе прошлого года Банк Уралсиб и Бийская федерация волейбола подписали партнерское соглашение, согласно которому банк стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году. В этом году Уралсиб и Бийская федерация волейбола продолжили сотрудничество и банк станет партнером многих волейбольных соревнований.

Читать полностью

Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-5 рейтинга срочных вкладов

Исследование подготовил портал Банкирос.ру – эксперты сравнили условия банковских продуктов, представленных на сайте Bankiros, рассмотрев вклады в 100 тыс. руб. сроком на 3 года.

При составлении рейтинга аналитики оценивали процентные ставки, возможность досрочного снятия средств, наличие минимального или максимального лимита по сумме, доступность открытия вклада в различных регионах, а также другие критерии.

Читать полностью

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с кешбэком

В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 25.02.2026 года.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Читать полностью

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Около 33 тысяч новых компаний открыли сибирские предприниматели в 2025 году с помощью Сбера. Больше 40% из них зарегистрировали бизнес и открыли счет в банке без визитов в налоговую службу и уплаты госпошлины.

Чаще всего сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета пользуются предприниматели в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится больше половины пользователей, еще треть – из Омской, Томской областей и Кузбасса.

Читать полностью

Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2026 года включительно.

Читать полностью
Право&Порядок

Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову

Власть Общество

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Общество

Новосибирскую область заметает метель

Бизнес Власть

В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Бизнес Власть

Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Бизнес Право&Порядок

Инвесторы в подарки для езидских свадеб из Новосибирска получили сроки

Бизнес Право&Порядок Технологии

Самая продолжительная DDoS-атака на новосибирскую компанию длилась 20 часов

Бизнес Власть

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Бизнес Общество

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Общество

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Общество

Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Власть Общество

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Бизнес

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Общество

Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

