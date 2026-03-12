Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

- выгодные ипотечные программы от банков-партнеров;
- акционные цены;
- гибкие условия покупки от застройщика.
Успейте приобрести квартиру этой весной!
Подробности на сайте
*Пул апартаментов и квартир: апарт-комплекс «Тайм Парк», квартал «На Игарской», экоквартал «На Кедровой», «Расцветай на Учительской» ,«Сакура Парк», «Расцветай на Зорге», квартал «Цветной бульвар», «Расцветай на Бугринской роще», «Расцветай на Красном», «Сосновый бор», «Расцветай на Кропоткина», «Расцветай на Дуси Ковальчук», «Расцветай на Авиастроителей».
Застройщики: ООО «СЗ «Янтарь», ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Аккорд», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Антей», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Стройтех», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Лаванда», ООО» СЗ «Премьера», ООО «СЗ «Гвоздика», ООО «СЗ «Магнолия». Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.
Срок акции — с 12.03 по 14.03 2026 года. Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и др.
Подробности уточняйте по тел.: +7 (383) 255-88-22.* Предложение ограничено.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ