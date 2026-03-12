Поиск здесь...
Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Дата:

ГК «Расцветай» запускает специальные весенние предложения*:
  • выгодные ипотечные программы от банков-партнеров;
  • акционные цены;
  • гибкие условия покупки от застройщика.

Успейте приобрести квартиру этой весной!

Подробности на сайте

*Пул апартаментов и квартир: апарт-комплекс «Тайм Парк», квартал «На Игарской», экоквартал «На Кедровой», «Расцветай на Учительской» ,«Сакура Парк», «Расцветай на Зорге», квартал «Цветной бульвар», «Расцветай на Бугринской роще»,   «Расцветай на Красном», «Сосновый бор», «Расцветай на Кропоткина», «Расцветай на Дуси Ковальчук», «Расцветай на Авиастроителей».

Застройщики: ООО «СЗ «Янтарь», ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Аккорд», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Антей», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Стройтех», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Лаванда», ООО» СЗ «Премьера», ООО «СЗ «Гвоздика», ООО «СЗ «Магнолия». Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.

Срок акции — с 12.03 по 14.03 2026 года. Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и др.

Подробности уточняйте по тел.:  +7 (383) 255-88-22.* Предложение ограничено.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTVSpabHgc

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Изображения предоставлены рекламодателем

Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

В феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе и на 9% ниже показателей февраля прошлого года, констатирует независимый аналитик новосибирского ранка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ДОМ.РФ. По его расчетам, просадка еще больше — 32.5%. Напомним, с 1 февраля в России изменились условия выдачи льготной семейной ипотеки, которая уже несколько лет играет ключевую роль в продажах новостроек.

По словам Николаева, никому из топ-10 новосибирских застройщиков не удалось повторить январские показатели.

Читать полностью

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Автор: Оксана Мочалова

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Читать полностью

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Новосибирский застройщик представил на рынке недвижимости новый проект. «Расцветай у Академгородка» — 17-этажная новостройка, расположившаяся на берегу озера Каинка, в обрамлении живописного лесного массива.

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*. Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

Читать полностью

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

Читать полностью

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Автор: Оксана Мочалова

Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Читать полностью
Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Общество

Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

Право&Порядок

Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову

Власть Общество

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Бизнес Недвижимость

Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Общество

Новосибирскую область заметает метель

Бизнес Власть

В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Бизнес Власть

Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

