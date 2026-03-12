В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Мэрия Новосибирска ищет инвестора для создания центра технических видов спорта на Выборной для проведения соревнований по автокроссу, мотокроссу, BMX кроссу, дрифту, картингу, драгрейсингу и спидвею. Площадь участка составляет 894462 тысяч кв метров. Предполагается, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения либо инвестиционного договора.

— Построитель спортивных объект инвестор должен будет в течение 5 лет с даты заключения договора. В случае заключения концессионного соглашения срок эксплуатации будет определен дополнительно, — уточняется в документации.

Предполагается, что в состав проекта также войдут 25-метровый бассейн, крытый круглогодичный центр современных молодежных видов спорта с открытой уличной зоной, крытый легкоатлетический манеж, ледовый дворец спорта, а также центр ракеточных видов спорта для проведения соревнований по теннису, сквошу, падел-теннису.

Напомним, проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» уровня «Формулы-1». в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. На тот момент площадь участка была 1146459 кв. м. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Инициатором проекта был девелопер Алексей Джулай.

В 2017 году представители Новосибирской федерации автомобильного спорта рассказали, что ищут инвесторов для поэтапной реализации проекта.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.

В начале 2025 года компания «Сибирское кольцо» была признана банкротом. В конце декабря конкурсный управляющий Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Сейчас автодром находится в собственности спортивной школы технического, экстремального и интеллектуального спорта (МБУ «СШ ТЭИС»).

Ранее редакция сообщала о том, что в рамках концессии в Новосибирске планируют построить канатную дорогу.