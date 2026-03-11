Поиск здесь...
В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Подростки легко обходят запрет на продажу вейпов, заказывая товары в интернете с доставкой на дом

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

— Предлагаю определить административную или иную ответственность для курьеров и сотрудников служб доставки за несоблюдение требований по проверке возраста получателя при передаче товаров, запрещенных к продаже несовершеннолетним, — цитирует документ РИА Новости.

Депутат напомнил, что в России запрещено продавать электронные сигареты и энергетические напитки детям. Однако, по его мнению, подростки легко обходят этот запрет, заказывая товары через интернет с доставкой на дом. Курьеры часто не проверяют возраст получателя или игнорируют признаки несовершеннолетия, из-за чего товары попадают к детям прямо на порог.

В письме отмечается, что эта ситуация создает лазейку в законодательстве и подрывает все меры по защите здоровья детей. Отсутствие четкой ответственности для тех, кто занимается доставкой, делает этот канал привлекательным для недобросовестных торговцев и безответственных курьеров.

Хамзаев также предлагает создать методические рекомендации и установить обязательные требования для курьерских и логистических компаний. Они должны будут тщательно проверять возраст получателей при доставке таких товаров.

Депутат предлагает запустить масштабную информационную кампанию о вреде вейпов и энергетиков для подростков, а также о наказаниях за их продажу несовершеннолетним.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство некурящих новосибирцев требуют запретить продажу электронных сигарет.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : продажа курьер вейпы

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Читать полностью

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Ребёнок со смартфоном в руках вместо игрушки уже с годовалого возраста — ситуация, которая сегодня никого не удивляет. Хорошо это или плохо — рассуждает старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Фоминых:

— Причин, по которой родители прибегают к «помощи» мобильного телефона много. Одни родители скажут, что таким образом они развивают своего ребёнка, другие — это дань современности и не могут ограничить дитя в том, что есть у всех его друзей, третьи — для безопасности, а четвёртые честно признаются, что это возможность посидеть родителю в тишине или спокойно сделать свои дела… Все перечисленные мотивы имеют место быть, но наличие правил и ограничений никто не отменял — ведь это важный инструмент воспитания самоорганизации и чёткого понимания личных границ у ребёнка.

Читать полностью

Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Цены на мясо в Новосибирской области из-за карантина вряд ли резко вырастут. Об этом сообщила заведующая кафедрой маркетинга НГУЭУ Любовь Шадрина. По ее словам, на стоимость этой продукции в ближайшее время может оказывать влияние совокупность причин. Например, сезонный фактор спроса. Приближение весенних праздников и начало дачного сезона повышают потребление мясных продуктов, особенно шашлыков, что ведёт к росту цен.

Кроме того, ограничение потребления мяса во время поста также влияет на динамику рынка. Хотя спрос на мясо снижается в этот период, завершение поста приведёт к росту интереса к мясной продукции, что может временно повысить цены.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Автор: Оксана Мочалова

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Читать полностью

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Автор: Юлия Данилова

На комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента сегодня, 11 марта, должно было состояться рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в селе Раздольное, комплекс по переработке отходов «Правобережный» (КПО «Правобережный»). Докладчиками должны были выступить министр ЖКХ Евгений Назаров и министр экономического развития Светлана Шарпф.

Председатель комитета Олег Подойма отметил, что вопрос сложный и депутатам нужно время для того, чтобы рассмотреть его подробнее. В итоге срок публичного обсуждения очередной мусорной концессии сдвинули на 17 марта.

Читать полностью

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Автор: Юлия Данилова

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

