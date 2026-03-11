В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

— Предлагаю определить административную или иную ответственность для курьеров и сотрудников служб доставки за несоблюдение требований по проверке возраста получателя при передаче товаров, запрещенных к продаже несовершеннолетним, — цитирует документ РИА Новости.

Депутат напомнил, что в России запрещено продавать электронные сигареты и энергетические напитки детям. Однако, по его мнению, подростки легко обходят этот запрет, заказывая товары через интернет с доставкой на дом. Курьеры часто не проверяют возраст получателя или игнорируют признаки несовершеннолетия, из-за чего товары попадают к детям прямо на порог.

В письме отмечается, что эта ситуация создает лазейку в законодательстве и подрывает все меры по защите здоровья детей. Отсутствие четкой ответственности для тех, кто занимается доставкой, делает этот канал привлекательным для недобросовестных торговцев и безответственных курьеров.

Хамзаев также предлагает создать методические рекомендации и установить обязательные требования для курьерских и логистических компаний. Они должны будут тщательно проверять возраст получателей при доставке таких товаров.

Депутат предлагает запустить масштабную информационную кампанию о вреде вейпов и энергетиков для подростков, а также о наказаниях за их продажу несовершеннолетним.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство некурящих новосибирцев требуют запретить продажу электронных сигарет.