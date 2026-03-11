Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с кешбэком на маркетплейсы

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком за покупки на маркетплейсах, по версии портала Выберу.ру . Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, – стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка и его размер в категории «Маркетплейсы», а также величину кешбэка на все покупки и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), условия начисления процентов на остаток по счету, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления и доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба

Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств

до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц

Обслуживание цифровых карт бесплатно

Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии

Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка

до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков

минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы