В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Инвесторы не готовы заходить участки в ближайшие два года из-за высокой нагрузки и экономической ситуации

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Напомним, история с застройкой территории в районе улиц Военной и Ипподромской тянется уже несколько лет. В июле 2023 года на комиссии по проектам комплексного развития территорий мэрия рассматривала амбициозный проект освоения участка площадью 105 гектаров, занятого несколькими тысячами гаражей и частными домами. Планировалось, что застройка будет идти тремя этапами до 2037 года, а общий объем нового жилья составит около 600 тысяч квадратных метров. На первых этапах проект предусматривал строительство детских садов и школы.

Однако, как пояснил Иван Штурбабин, эти планы пришлось скорректировать с учетом текущей экономической реальности.

— Безусловно, территория за «Аурой» город не сильно украшает, мы все понимаем. Это очень большая территория в центре города, застроенная гаражами. Если там возникнет проект, который будет реализован в рамках механизма КРТ, это очень большая нагрузка на любого застройщика. Я думаю, в ближайшие год-два вряд ли кто на эту территорию зайдет, учитывая экономическую ситуацию, — пояснил главный архитектор.

Он добавил, что в отдаленной перспективе город рассматривает возможность освоения этого пространства под жилье или общественно-деловую застройку, возможно, в смешанном формате.

Не менее сложная судьба у территории швейной фабрики «Синар». В 2023 году проект ее застройки уже становился предметом разногласий с надзорными органами. Прокуратура Новосибирска опротестовала проект планировки, указав, что при наличии значительных площадей под жилье он не предусматривает строительство образовательных учреждений и объектов социальной инфраструктуры. Надзорное ведомство сочло, что заложенного в проекте встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест недостаточно, а сама концепция противоречит нормативам градостроительного проектирования.

Кроме того, проект предполагал возведение на этой территории зданий высотой до 30 этажей, тогда как действующие на тот момент правила землепользования и застройки относили «Синар» к зоне среднеэтажного строительства (до 8 этажей).

Сейчас, по словам Ивана Штурбабина, участок в Генплане уже обозначен как зона общественно-деловой застройки, однако конкретных планов по его реализации в ближайшее время нет.

— Планов по реализации в ближайшее время пока нет. Всё, что будет в будущем, всё возможно, — резюмировал архитектор.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

