Yandex Zen RuTube
Самая продолжительная DDoS-атака на новосибирскую компанию длилась 20 часов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Активнее всего хакеры атаковали Сибирь в мае и июне

Количество хакерских атак на Сибирский федеральный округ за 2025 год выросло почти в три раза. Об этом говорится в результатах исследования DDoS-атак, проведенного аналитиками экосистемы ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса RED Security (входит в цифровую экосистему МТС).

При этом Сибирь стала одним из наименее атакуемых регионов и разделила с Южным федеральным округом шестое место по стране. Всего в округе было отражено более 5,5 тысяч DDoS-атак — около 10% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак пришлось на Красноярский край, Томскую область и Алтай.

— Новосибирская область по итогам года не вошла в лидеры Сибири. Однако в первом полугодии 2025 года самый продолжительный инцидент длился почти 20 часов и был направлен именно на ресурсы компании сибирской столицы, — констатировали аналитики экосистемы.

Самая мощная атака в макрорегионе была зафиксирована в мае, она достигала 384 Гбит/с, а самая длительная атака велась в июле более трёх суток подряд. Однако активнее всего Сибирь атаковали в мае и июне.

Самыми атакуемыми отраслями округе в 2025 году стали ИТ,  промышленность, а также жилищно-хозяйственный комплекс. Большое число расположенных в Сибирском федеральном округе промышленных предприятий также привлекает внимание хакеров к региону.

— Появление в этом списке новых отраслей, таких как ЖКХ, может говорить о том, что хактивисты активно ищут сферы, где низкий уровень защиты поможет им успешно провести DDoS-атаку, — отметили эксперты.

Напомним, в 2025 году бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказывал Infopro54 о том, что под атаки попадают практически все отрасли без исключения. Наиболее популярны у киберпреступников госучреждения, объекты промышленности и IT-компании. Что касается Новосибирска, то, по его словам, в регионе растет количество кибератак на медицинские организации. В зону риска также входят городская инфраструктура и промышленность.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2025 году в перерасчете на месяц на защиту от цифровых угроз бизнес региона тратил всего 25 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала о самых распространенных сценариях обмана предпринимателей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес Право&Порядок Технологии

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мошенничество кибербезопасность Атака хакеров DDOS-атака

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области
Инвесторы в подарки для езидских свадеб из Новосибирска получили сроки

Инвесторы в подарки для езидских свадеб из Новосибирска получили сроки

Автор: Юлия Данилова

Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным организаторов «финансовой пирамиды» Лиану Бадоян и Кирилла Новопашина. Они обвинялись в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере.

В областной прокуратуре уточнили, что с ноября 2020 по сентябрь 2022 года подсудимые, организовали «финансовую пирамиду» под видом наличия высокодоходного бизнеса по продаже посуды, ювелирных изделий (для езидских свадеб), привлекали вкладчиков денежных средств под высокие ежемесячные проценты.

Читать полностью

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Депутат регионального парламента Дмитрий Козловский поинтересовался у министра ЖКХ области Евгения Назарова, когда регион планирует настроить контроль за вывозом строительного мусора. Он отметил, что этот вопрос поднимается уже пять лет.

— Когда будет налажен контроль за вывозом строительного мусора, чтобы вывозили не в овраги, которые находятся вокруг Новосибирска, а цивилизованно на полигоны? — поинтересовался он.

Читать полностью

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Читать полностью

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Автор: Оксана Мочалова

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Читать полностью

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Автор: Юлия Данилова

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Читать полностью
Лента новостей
Бизнес Право&Порядок

Инвесторы в подарки для езидских свадеб из Новосибирска получили сроки

Бизнес Право&Порядок Технологии

Самая продолжительная DDoS-атака на новосибирскую компанию длилась 20 часов

Бизнес Власть

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Бизнес Общество

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Общество

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Общество

Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Власть Общество

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Бизнес

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Общество

Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Право&Порядок

Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Культура Общество

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Бизнес Общество Право&Порядок

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Власть

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Общество

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Все материалы
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

