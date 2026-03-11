Самая продолжительная DDoS-атака на новосибирскую компанию длилась 20 часов

Количество хакерских атак на Сибирский федеральный округ за 2025 год выросло почти в три раза. Об этом говорится в результатах исследования DDoS-атак, проведенного аналитиками экосистемы ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса RED Security (входит в цифровую экосистему МТС).

При этом Сибирь стала одним из наименее атакуемых регионов и разделила с Южным федеральным округом шестое место по стране. Всего в округе было отражено более 5,5 тысяч DDoS-атак — около 10% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак пришлось на Красноярский край, Томскую область и Алтай.

— Новосибирская область по итогам года не вошла в лидеры Сибири. Однако в первом полугодии 2025 года самый продолжительный инцидент длился почти 20 часов и был направлен именно на ресурсы компании сибирской столицы, — констатировали аналитики экосистемы.

Самая мощная атака в макрорегионе была зафиксирована в мае, она достигала 384 Гбит/с, а самая длительная атака велась в июле более трёх суток подряд. Однако активнее всего Сибирь атаковали в мае и июне.

Самыми атакуемыми отраслями округе в 2025 году стали ИТ, промышленность, а также жилищно-хозяйственный комплекс. Большое число расположенных в Сибирском федеральном округе промышленных предприятий также привлекает внимание хакеров к региону.

— Появление в этом списке новых отраслей, таких как ЖКХ, может говорить о том, что хактивисты активно ищут сферы, где низкий уровень защиты поможет им успешно провести DDoS-атаку, — отметили эксперты.

Напомним, в 2025 году бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказывал Infopro54 о том, что под атаки попадают практически все отрасли без исключения. Наиболее популярны у киберпреступников госучреждения, объекты промышленности и IT-компании. Что касается Новосибирска, то, по его словам, в регионе растет количество кибератак на медицинские организации. В зону риска также входят городская инфраструктура и промышленность.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2025 году в перерасчете на месяц на защиту от цифровых угроз бизнес региона тратил всего 25 тысяч рублей.

