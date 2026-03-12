Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

В феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе и на 9% ниже показателей февраля прошлого года, констатирует независимый аналитик новосибирского ранка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ДОМ.РФ. По его расчетам, просадка еще больше — 32.5%. Напомним, с 1 февраля в России изменились условия выдачи льготной семейной ипотеки, которая уже несколько лет играет ключевую роль в продажах новостроек.

По словам Николаева, никому из топ-10 новосибирских застройщиков не удалось повторить январские показатели.

Лидеры января по выручке и по прибыли — компании ГК КПД «Газстрой» и «Брусника». На третьем месте ГК «Расцветай», ГК СМСС и ГК «Союз». Из числа лидеров меньше всего уменьшили продажи компании «Брусника» и ГК «Союз». Из топ-30 увеличили объем продаж застройщики ГК «Астон», ГК «Химметалл» и ГК «Новый мир».

Сергей Николаев отметил, что не смотря на падение продаж, по сравнению с январем 2026 года, в сравнении с февралем 2025 года, когда ключевая ставка находилась на максимуме, застройщики все еще находятся в плюсе. Они продали на 31% квадратных метров больше, чем годом ранее.

— Если продажи в марте просядут к 2025 году менее, чем на 40%, то квартальные показатели, за счет января, будут выше прошлогодних, — констатирует эксперт.

Так что, смотря с чем сравнивать.

На февраль 2026 года в портфеле у новосибирских застройщиков было 52585 квартир. На начало августа 2025 года — 60 350. Основной причиной сокращения стал ввод МКД в декабре 2025 года. При этом задел не пополнялся за счет вывода в продажу новых проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене.