Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

Дата:

С февраля в России изменились условия льготной семейной ипотеки

В феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе и на 9% ниже показателей февраля прошлого года, констатирует независимый аналитик новосибирского ранка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ДОМ.РФ. По его расчетам, просадка еще больше — 32.5%. Напомним, с 1 февраля в России изменились условия выдачи льготной семейной ипотеки, которая уже несколько лет играет ключевую роль в продажах новостроек.

По словам Николаева, никому из топ-10 новосибирских застройщиков не удалось повторить январские показатели.

Лидеры января по выручке и по прибыли — компании ГК КПД «Газстрой» и «Брусника». На третьем месте ГК «Расцветай», ГК СМСС и ГК «Союз». Из числа лидеров меньше всего уменьшили продажи компании «Брусника» и ГК «Союз». Из топ-30 увеличили объем продаж застройщики ГК «Астон», ГК «Химметалл» и ГК «Новый мир».

Сергей Николаев отметил, что не смотря на падение продаж, по сравнению с январем 2026 года, в сравнении с февралем 2025 года, когда ключевая ставка находилась на максимуме, застройщики все еще находятся в плюсе. Они продали на 31% квадратных метров больше, чем годом ранее.

— Если продажи в марте просядут к 2025 году менее, чем на 40%, то квартальные показатели, за счет января, будут выше прошлогодних, — констатирует эксперт.

Так что, смотря с чем сравнивать.

На февраль 2026 года в портфеле у новосибирских застройщиков было 52585 квартир. На начало августа 2025 года — 60 350. Основной причиной сокращения стал ввод МКД в декабре 2025 года. При этом задел не пополнялся за счет вывода в продажу новых проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Читать полностью

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Механизмы будут обновлены на двух линиях, ведущих к подстанции «Северная» в Дзержинском районе. Как отметили в СГК, технологическое усовершенствование позволит предотвратить сбои в работе аппаратуры и повысить стабильность электроснабжения.

Предприятие намерено заменить устаревшие панели защиты от коротких замыканий. На их место будут установлены современные микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Читать полностью

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

В январе-феврале 2026 года объем налоговых платежей Западно-Сибирской железной дороги — подразделения ОАО «РЖД» — в областной и местные бюджеты Новосибирской области составил 563,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Западно-Сибирская железная дорога пролегает по 13 муниципальным районам региона, железнодорожники обслуживают свыше 147 километров подъездных путей необщего пользования для выполнения грузовых операций.

Напомним, РЖД входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона. В 2025 году компании из списка перечислили в бюджет Новосибирской области 39 млрд (11,9% от общего объема налогов), в бюджет Новосибирска — 2,9 млрд рублей (6,6%).

Читать полностью

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

В Международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» в 2026 году пройдет значимое событие для профессионалов горнодобывающей и металлургической отраслей — международный форум-выставка «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026». Мероприятие соберет свыше 350 компаний из России, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Событие проводится при официальной поддержке профильных федеральных органов власти и отраслевых объединений, включая:

Читать полностью

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата. Infopro54 изучил документы закупки, в том числе распределение вакцины по регионам.

Речь идет о поставке трехвалентной вакцины, предназначенной для профилактики ящура животных. Препарат включает защиту сразу от трех типов вируса — О, А и Азия-1. Согласно документации, вакцина является культуральной, поливалентной и инактивированной, то есть содержит обезвреженные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, но формируют иммунитет у животных. Препарат предназначен для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз.

Читать полностью

