Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Депутат регионального парламента Дмитрий Козловский поинтересовался у министра ЖКХ области Евгения Назарова, когда регион планирует настроить контроль за вывозом строительного мусора. Он отметил, что этот вопрос поднимается уже пять лет.

— Когда будет налажен контроль за вывозом строительного мусора, чтобы вывозили не в овраги, которые находятся вокруг Новосибирска, а цивилизованно на полигоны? — поинтересовался он.

Евгений Назаров сообщил, что такая система в городе уже выстроена. При этом он признал, что в ней происходят сбои.

— Могут просто взять и вывезти строительный мусор на соседнюю улицу. Это вопрос к подрядчику, который выполняет свои обязательства на каком-то другом объекте. Со стороны фонда у нас есть сметы в которые заложены перевозки строительного мусора, мы пытаемся это контролировать. С помощью видеокамер отслеживаем несанкционированные свалки, — пояснил чиновник.

Ключевой проблемой, по его словам, является слишком мягкая база штрафных санкций. Нарушителей очень тяжело привлечь и оштрафовать.

— В рамках пилотного проекта у нас на сегодня установлены дополнительные камеры на контейнерных площадках, которые позволяют фиксировать какими машинами вывозится и вываливается на свалках строительный мусор. Сейчас мы прорабатываем инициативу об ужесточении штрафных санкций с которой в перспективе хотим выйти к депутатам, чтобы исключить такие прецеденты, — заявил Назаров.

Напомним, в середине февраля региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» начал расследование причин образования завалов строительного мусора на контейнерных площадках в Ленинском и Центральном районах Новосибирска. Его обнаружили в отсеках для крупногабаритных отходов. В «Спецавтохозяйстве» сообщили, что лица, образующие строительные отходы, должны обеспечить их вывоз и утилизацию по отдельному договору с региональным оператором или другой лицензированной организацией. Штраф за нарушение правил складирования отходов варьируется от 2-3 тысяч рублей для граждан и до 250 тысяч рублей — для юридический лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров.