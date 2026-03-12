В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

В Новосибирске началось общественное обсуждение концепции благоустройства территории, которая станет продолжением создаваемого сквера у памятника Александру Демакову. Проектируемый участок расположен в Нижней зоне Академгородка в границах улиц Арбузова, Российская и Полевая.

Сейчас эта территория площадью почти 23,5 тысячи квадратных метров представляет собой пустырь с асфальтобетонными покрытиями. Ранее там размещался рынок, а с 2016 года участок фактически пустовал. Концепцией предполагается, что здесь появятся прогулочные маршруты, зона тихого отдыха, фестивальная поляна, детская и спортивная площадки. Также запланированы высадка новых деревьев и кустарников, монтаж освещения и системы видеонаблюдения.

Разработчики концепции заявляют о преемственности архитектурных решений с первой очередью сквера, которая сейчас благоустраивается в границах улиц Российская, Полевая и Демакова. Проект реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общественное обсуждение проходит в онлайн-формате на портале «Зелёный Новосибирск» с 12 по 20 марта 2026 года. Все поступившие вопросы и комментарии обещают рассмотреть, после чего опубликуют итоговый протокол.

Стоит отметить, что благоустройство первой очереди сквера у памятника Демакову столкнулось с серьезными сложностями. С марта 2025 года мэрия четыре раза проводила тендер на поиск подрядчика. Дважды торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Третья попытка также провалилась — компания, подавшая заявку, отказалась заключать контракт.

Определить подрядчика удалось только в июне 2025 года. Им стало ООО «СМК 54», которое согласилось выполнить работы за 174,3 млн рублей (на 7 млн рублей ниже начальной цены предыдущих торгов).

Ситуацию в мае 2025 года комментировали в прокуратуре Новосибирской области. Ведомство вынесло предостережение мэру Максиму Кудрявцеву о недопустимости нарушения закона при реализации полномочий по благоустройству. В числе проблемных объектов тогда называли в том числе и сквер у памятника Демакову.

По условиям контракта, подрядчик должен завершить все работы по первой очереди сквера до конца июля 2026 года.

