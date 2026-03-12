Поиск здесь...
Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Дата:

Покрытие сети стало лучше в жилых комплексах «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское»

Цифровая экосистема МТС осуществила модернизацию телеком-оборудования, что привело к повышению качества мобильной связи в Кировском районе Новосибирска. Улучшенное покрытие теперь доступно жителям жилых комплексов «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское». Кроме того, на Затулинском жилмассиве пользователи мобильного интернета отмечают возросшую скорость передачи данных. Повышение качества связи также ощутимо в районах площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и в окрестностях спортивно-концертного комплекса «Сибирь-Арена».

Особое внимание было уделено территории «Сибирь-Арены» и прилегающим к ней зонам, где одновременно находится большое количество пользователей. Это актуально не только во время спортивных событий и музыкальных концертов, но и в периоды проведения массовых мероприятий в парке, а также в дни с благоприятной погодой, когда район становится популярным местом для отдыха горожан и гостей.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что улучшение качества связи в таких многолюдных местах позволит всем, от хоккейных фанатов до посетителей парка, свободно общаться с близкими, делиться впечатлениями в фото и видео, вести онлайн-трансляции, совершать бесконтактные платежи, а также легко пользоваться навигационными сервисами и заказывать такси.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Читать полностью

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Благодаря масштабным работам по модернизации и установке новейшего оборудования, цифровая экосистема МТС повысила качество мобильной связи в Советском районе Новосибирска. Инженеры компании вели работы в различных частях района, что привело к ощутимым улучшениям. Особо заметные изменения в качестве связи ощутят жители центральной больницы Сибирского отделения Российской академии наук, а также микрорайона В и Шлюза. Примечательно, что самый значительный рост средней скорости мобильного интернета зафиксирован в Нижней Ельцовке.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что мобильный доступ в интернет сегодня является базовым и неотъемлемым условием для комфортной жизни. Проведенные мероприятия в Советском районе позволят местным жителям и гостям Академгородка без каких-либо затруднений делиться впечатлениями и общаться с друзьями в социальных сетях.

Читать полностью

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию инфраструктуры мобильной связи в Новосибирской области. В ряде поселений Тогучинского района, в том числе в селе Буготак, которое граничит с федеральным природным памятником Буготакские сопки, были установлены новые телекоммуникационные объекты и обновлено уже имеющееся оборудование, сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на небольшое население села Буготак (менее тысячи человек), оно пользуется популярностью у любителей внутреннего туризма. Окрестности села изобилуют живописными природными объектами, такими как Карпысакский пруд с водопадом и упомянутые Буготакские сопки, имеющие статус особо охраняемой природной территории федерального значения, что делает их привлекательными для летнего отдыха.

Читать полностью

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС расширила возможности своей телекоммуникационной сети, охватив ею полярную станцию «Прогресс». Местные жители и работники получили доступ к мобильной связи в районе бухты Тала, которая служит ключевым логистическим центром для Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Для обеспечения связи в Прогрессе была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволяет передавать сигнал на значительные расстояния, преодолевая трудности, связанные с прокладкой оптоволокна в условиях антарктического ландшафта, который характеризуется наличием ледников и сложного рельефа. В результате суда, доставляющие грузы и исследователей, теперь имеют устойчивое соединение для голосовой связи стандарта GSM и мобильного интернета.

Читать полностью

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Цифровая экосистема МТС развивает сеть быстрого домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря обновлению техники и возведению современной инфраструктуры увеличена территория охвата. Теперь к интернету в домашних условиях могут подключиться дополнительные 4 тысячи семей в Кировском районе.

Специалисты выполнили модернизацию в нескольких домах Южно-Чемского микрорайона, жилом комплексе «Акация на Ватутина» и на Северо-Чемском.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью
