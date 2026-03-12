Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Цифровая экосистема МТС осуществила модернизацию телеком-оборудования, что привело к повышению качества мобильной связи в Кировском районе Новосибирска. Улучшенное покрытие теперь доступно жителям жилых комплексов «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское». Кроме того, на Затулинском жилмассиве пользователи мобильного интернета отмечают возросшую скорость передачи данных. Повышение качества связи также ощутимо в районах площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и в окрестностях спортивно-концертного комплекса «Сибирь-Арена».

Особое внимание было уделено территории «Сибирь-Арены» и прилегающим к ней зонам, где одновременно находится большое количество пользователей. Это актуально не только во время спортивных событий и музыкальных концертов, но и в периоды проведения массовых мероприятий в парке, а также в дни с благоприятной погодой, когда район становится популярным местом для отдыха горожан и гостей.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что улучшение качества связи в таких многолюдных местах позволит всем, от хоккейных фанатов до посетителей парка, свободно общаться с близкими, делиться впечатлениями в фото и видео, вести онлайн-трансляции, совершать бесконтактные платежи, а также легко пользоваться навигационными сервисами и заказывать такси.