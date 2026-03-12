Поиск здесь...
Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Легализованную им прибыль оценили в 9 млрд рублей

По решению Советского районного суда Новосибирска в доход государства изымаются 100% долей организаций, принадлежащих крупнейшему производителю углеродных нанотрубок OCSiAl («Оксиал»). Об этом сообщила областная прокуратура.

— Надзорные мероприятия прокуратуры региона показали, что академик РАН, являясь работником Института теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок, а для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9,3 млрд рублей, создал и использовал группу компаний, — заявили в ведомстве.

Решение суда по заявлению прокурора обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

По данным паблика Суды общей юрисдикции, речь идет об иске к академику Михаилу Предтеченскому, а также компаниям ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», иностранному лицу Long Life Technologies S.A.

Компания «Оксиал» была создана российскими учеными и предпринимателями из Новосибирска. Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский, а также разработчик технологии Михаил Предтеченский придумали бизнес на графеновых нанотрубках в 2009 году. В 2011 году компания стала резидентом Академпарка. В октябре 2013 года люксембургская MCD Technoligoes S.A.R.L (основной торговой маркой компании значится OCSiAl,) запатентовала метод синтеза углеродных нанотрубок (УНТ). Технология была запущена в 2013 году в новосибирском Технопарке. В 2014 году долю в компании выкупило «Роснано». Рыночная оценка компании составила более 1 млрд долларов, то есть компания стала «единорогом».

В 2022 году Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl по иску бывших совладельцев ЮКОСа. После вывода активов за рубеж работу по производству углеродных нанотрубок на площадях «Оксиал» в новосибирском Академгородке продолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 года.

В конце 2025 года суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и Минобрнауки РФ к люксембургской компании MCD Technoligoes S.A.R.L, которая владеет торговым знаком OCSiAl («Оксиал»), основанном в Новосибирске. Согласно решению суда, Российская федерация признана единственным правообладателем на изобретения, связанные со способом получения углеродных нанотрубок, углеродных наноструктур и углеродного наноматериала (патент № 2478572, № 2573035 и патент № 2541012).

Михаил Предтеченский является основателем следующих компаний: ООО «Плазмокатализ» (ООО «ОКСиАл.ру»), ООО «Универсальные добавки». С марта 2024 года  они принадлежат Лонг Лайф Текнолоджис с.А.

Ранее редакция сообщала о том, что с пенсионного счета новосибирского разработчика нанотрубок сняли арест

Фото управления Судебного департамента в Новосибирской области.

