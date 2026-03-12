Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

На текущий момент ВТБ выпустил свыше 6 миллионов Пушкинских карт, а количество реализованных с их помощью билетов перевалило за 5 миллионов. С начала текущего года объем средств, потраченных на приобретение билетов на культурные события, превысил 3 миллиарда рублей.

Банк начал свою работу в качестве нового оператора данной программы с 1 января. С начала года наблюдается высокая активность среди молодежи, которая переоформляет карты и активно ими пользуется. Так, только за прошлый месяц было оформлено более 400 тысяч карт, и реализовано около 2 миллионов билетов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Наиболее активно Пушкинские карты использовались в таких регионах, как Мордовия (65% держателей карт совершали покупки), Кемеровская область (62%), Северная Осетия (60%) и Чувашия (59%).

Проект «Пушкинская карта» стартовал в 2021 году. Его основная задача – расширение доступа молодежи к культурным событиям и стимулирование их интереса к искусству, включая театры, музеи, концерты и кино. Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Государство ежегодно зачисляет на карту субсидию в размере 5 тысяч рублей, которая предназначена исключительно для покупки билетов на культурные мероприятия, такие как посещение театров, кинотеатров, выставок и концертов. При этом сумма, которую можно направить на кино, ограничена 2 тысячами рублей от общего лимита.