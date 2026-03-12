Поиск здесь...
Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Дата:

Только за февраль было оформлено более 400 тысяч карт, и реализовано около двух миллионов билетов на общую сумму свыше 1 млрд руб

На текущий момент ВТБ выпустил свыше 6 миллионов Пушкинских карт, а количество реализованных с их помощью билетов перевалило за 5 миллионов. С начала текущего года объем средств, потраченных на приобретение билетов на культурные события, превысил 3 миллиарда рублей.

Банк начал свою работу в качестве нового оператора данной программы с 1 января. С начала года наблюдается высокая активность среди молодежи, которая переоформляет карты и активно ими пользуется. Так, только за прошлый месяц было оформлено более 400 тысяч карт, и реализовано около 2 миллионов билетов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Наиболее активно Пушкинские карты использовались в таких регионах, как Мордовия (65% держателей карт совершали покупки), Кемеровская область (62%), Северная Осетия (60%) и Чувашия (59%).

Проект «Пушкинская карта» стартовал в 2021 году. Его основная задача – расширение доступа молодежи к культурным событиям и стимулирование их интереса к искусству, включая театры, музеи, концерты и кино. Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Государство ежегодно зачисляет на карту субсидию в размере 5 тысяч рублей, которая предназначена исключительно для покупки билетов на культурные мероприятия, такие как посещение театров, кинотеатров, выставок и концертов. При этом сумма, которую можно направить на кино, ограничена 2 тысячами рублей от общего лимита.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Читать полностью

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Автор: Юлия Данилова

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Читать полностью

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Автор: Юлия Данилова

Объем задолженности, которая потенциально может быть передана в работу коллекторам, сегодня на треть больше, чем год назад, а по ипотечным кредитам — вдвое больше.

— Доля проблемных кредитов находится на максимальном уровне за пять лет. При этом выдача новых кредитов замедляется ― и дело не только в отсутствии спроса. Доля одобренных кредитов снизилась, а четверо из пяти заемщиков получают отказ, — констатирует руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ Тамара Попова.

Читать полностью

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Инвестиционное подразделение группы ПСБ — «ПСБ Благосостояние», подвело итоги 2025 года, продемонстрировав значительный рост. Объем активов под управлением достиг 1,58 трлн рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза. Число клиентов возросло на 24%, составив 380 тысяч человек. Эти успехи, по словам Алексея Жоголева, старшего вице-президента, директора департамента управления благосостоянием ПСБ, обусловлены планомерным привлечением институциональных и корпоративных клиентов, а также развитием направления закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).

УК ПСБ, являющаяся частью «ПСБ Благосостояния», вошла в топ-4 компаний среди лидеров рынка по объему активов под управлением (1,35 трлн рублей) по итогам 2025 года. Согласно данным «Эксперт РА», компания также возглавила рынок по показателю средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.

Читать полностью

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Банк ВТБ подписал соглашения о предоставлении кредитных средств группе компаний «Горкунов» для реализации двух масштабных проектов по возведению тепличных комплексов, расположенных в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем капиталовложений в эти предприятия оценивается более чем в 3,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 2,2 миллиарда рублей составят займы от банка, предоставленные на восьмилетний срок в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства РФ № 1528.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул значимость цветочной отрасли, отметив ее не только эстетическую, но и существенную экономическую роль в развитии регионов. По его словам, подобные начинания демонстрируют, как финансовые инструменты способны стимулировать трансформации в отрасли, повышая конкурентоспособность местных производителей и создавая новые рабочие места. Банк выражает готовность финансировать инициативы, способствующие импортозамещению и увеличению разнообразия предложения на российском рынке цветов.

Читать полностью

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Автор: Юлия Данилова

Блокировку операций по выдаче налички в отделениях и кассах банков предложили ввести в России. По аналогии с ограничениями в банкоматах. С таким предложением на Уральском форуме кибербезопасности в финансах выступил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов, а также представители Т-Банка и «Сбера». Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», сообщили «Известия».

Банки объясняют эту инициативу ростом вывода средств мошенниками через кассы. Сейчас кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче денег на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников. Гражданский кодекс обязывает банк выдать деньги по первому требованию.

Читать полностью
