Инвесторы в подарки для езидских свадеб из Новосибирска получили сроки

Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным организаторов «финансовой пирамиды» Лиану Бадоян и Кирилла Новопашина. Они обвинялись в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере.

В областной прокуратуре уточнили, что с ноября 2020 по сентябрь 2022 года подсудимые, организовали «финансовую пирамиду» под видом наличия высокодоходного бизнеса по продаже посуды, ювелирных изделий (для езидских свадеб), привлекали вкладчиков денежных средств под высокие ежемесячные проценты.

— Первоначально они выплачивали гражданам высокие проценты по вкладам, тут же предлагая вложить большую сумму денег в несуществующий бизнес. После того, как потерпевшие вкладывали большие суммы денег, выплаты процентов и возврат денежных средств прекращался, — констатировали в прокуратуре.

По данным ведомства, общий объем похищенного у девяти потерпевших составил более 198 млн рублей. Женщина вину признала и частично возместила потерпевшим причиненный ущерб. Мужчина вину не признал, пояснил, что сам является обманутым потерпевшим.

Как говорится в сообщении суда, Бадоян назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 000 руб. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Новопашин получил 6 лет со штрафом также 150 тысяч рублей. Он также будет направлен в исправительную колонию общего режима.

Лиана Бадоян и Кирилл Новопашин были взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

