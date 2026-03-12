Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил в силе приговор новосибирскому ученому Олегу Кабову. Его осудили на пять лет условно по делу о мошенничестве.

— Жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые решения — без изменения, — указывается в карточке дела на сайте суда.

Напомним, заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олег Кабов был обвинен в фальсификации научных отчетов и хищении части денег, выделенных на исследования. Минобрнауки оценило ущерб в 7,2 миллиона рублей.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска признал ученого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также Олегу Кабову запретили два года руководить лабораториями при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Наконец, суд обязал его возместить ущерб Министерству науки и образования.

Адвокаты ученого, не признавшие обвинения, подали апелляцию в Новосибирский областной суд. Суд оставил приговор Олегу Кабову без изменений. В январе 2026 года адвокаты обратились с жалобой в кассационный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов.