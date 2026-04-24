40 лет со дня катастрофы: в Новосибирской области проживает более 1,5 тысячи чернобыльцев

В апреле 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая по масштабам и совокупности последствий считается крупнейшей радиационной катастрофой современности. В Новосибирске проходят памятные мероприятия.

Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств с привлечением для работ в зонах высокого радиоактивного загрязнения более 600 тысяч гражданских специалистов, военнослужащих и военнообязанных. Они работали в зоне высокого радиоактивного загрязнения с апреля 1986 года по декабрь 1990-го. В ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие почти три тысячи жителей Новосибирской области.

— К сожалению, многих из тех, кто работал на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже нет в живых. На сегодняшний день в Новосибирской области проживает чуть более полутора тысяч чернобыльцев, — сообщил Infopro54 председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль» Владимир Дроздов.

Сибирский региональный Союз «Чернобыль» появился в 1989 году. Главной его задачей стала правовая защита тех, кто участвовал в ликвидации последствий ядерной катастрофы, получил дозу облучения и навсегда приобрел статус чернобыльца. Почти сразу организация начала формировать собственный музейный фонд. Поначалу создатели не думали о будущих экспозициях и уроках для молодежи — они просто хотели сохранить память о том, что происходило после взрыва на четвертом энергоблоке. В музей принимали фотографии, документы, награды ушедших из жизни ликвидаторов и их воспоминания, переданные родственниками. Сейчас фонды насчитывают тысячи экспонатов. В небольшом помещении Союза сами ликвидаторы обустроили экспозицию, рассказывающую об истории покорителей атома. Уже много лет здесь проводятся экскурсии для всех желающих и уроки мужества для школьников и студентов. Однако официального статуса у музея до сих пор нет, и этот вопрос пока не решен. В год 40-летия трагедии чернобыльцы надеются, что ситуация изменится. Ликвидаторы считают, что сохранение памяти о чернобыльской аварии — важнейшая задача.

— Десять лет назад мы делали памятный знак для чернобыльцев. На нем терновый венец и крест. Терновый венец — это венец мученика. Почему такие символы выбрали? Потому что когда людей посылали в Чернобыль, заранее знали, что этот человек получит определённую дозу. Значит, уже венок готовый. В нашем гимне говорится: «Крест чужой мы влачим и поныне». Это крест ошибок, которые были при строительстве станции, при эксплуатации, из-за чего и произошёл взрыв, — говорит Владимир Дроздов.

В ходе подготовки мемориальных мероприятий, проходившей с участием представителей регионального правительства, было заявлено о планах создать в Новосибирске на территории Монумента Славы постоянный мемориальный объект, посвященный воинам-ликвидаторам последствий техногенных катастроф. Как сообщили в региональном Союзе «Чернобыль», открытие памятника запланировано на ноябрь текущего года.

Главным мемориальным местом для новосибирских чернобыльцев остается стела «Памяти жертв радиационных аварий и катастроф» в Нарымском сквере. Именно к ней 26 апреля после панихиды в Вознесенском соборе ликвидаторы и члены их семей возложат цветы.

