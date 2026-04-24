40 лет со дня катастрофы: в Новосибирской области проживает более 1,5 тысячи чернобыльцев

Автор: Мария Гарифуллина

Это ликвидаторы и те, кто был переселен из зоны радиационного загрязнения

В апреле 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая по масштабам и совокупности последствий считается крупнейшей радиационной катастрофой современности. В Новосибирске проходят памятные мероприятия.

Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств с привлечением для работ в зонах высокого радиоактивного загрязнения более 600 тысяч гражданских специалистов, военнослужащих и военнообязанных. Они работали в зоне высокого радиоактивного загрязнения с апреля 1986 года по декабрь 1990-го. В ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие почти три тысячи жителей Новосибирской области.

— К сожалению, многих из тех, кто работал на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже нет в живых. На сегодняшний день в Новосибирской области проживает чуть более полутора тысяч чернобыльцев, — сообщил Infopro54 председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль» Владимир Дроздов.

Сибирский региональный Союз «Чернобыль» появился в 1989 году. Главной его задачей стала правовая защита тех, кто участвовал в ликвидации последствий ядерной катастрофы, получил дозу облучения и навсегда приобрел статус чернобыльца. Почти сразу организация начала формировать собственный музейный фонд. Поначалу создатели не думали о будущих экспозициях и уроках для молодежи — они просто хотели сохранить память о том, что происходило после взрыва на четвертом энергоблоке. В музей принимали фотографии, документы, награды ушедших из жизни ликвидаторов и их воспоминания, переданные родственниками. Сейчас фонды насчитывают тысячи экспонатов. В небольшом помещении Союза сами ликвидаторы обустроили экспозицию, рассказывающую об истории покорителей атома. Уже много лет здесь проводятся экскурсии для всех желающих и уроки мужества для школьников и студентов. Однако официального статуса у музея до сих пор нет, и этот вопрос пока не решен. В год 40-летия трагедии чернобыльцы надеются, что ситуация изменится. Ликвидаторы считают, что сохранение памяти о чернобыльской аварии — важнейшая задача.

— Десять лет назад мы делали памятный знак для чернобыльцев. На нем терновый венец и крест. Терновый венец — это венец мученика. Почему такие символы выбрали? Потому что когда людей посылали в Чернобыль, заранее знали, что этот человек получит определённую дозу. Значит, уже венок готовый. В нашем гимне говорится: «Крест чужой мы влачим и поныне». Это крест ошибок, которые были при строительстве станции, при эксплуатации, из-за чего и произошёл взрыв, — говорит Владимир Дроздов.

В ходе подготовки мемориальных мероприятий, проходившей с участием представителей регионального правительства, было заявлено о планах создать в Новосибирске на территории Монумента Славы постоянный мемориальный объект, посвященный воинам-ликвидаторам последствий техногенных катастроф. Как сообщили в региональном Союзе «Чернобыль», открытие памятника запланировано на ноябрь текущего года.

Главным мемориальным местом для новосибирских чернобыльцев остается стела «Памяти жертв радиационных аварий и катастроф» в Нарымском сквере. Именно к ней 26 апреля после панихиды в Вознесенском соборе ликвидаторы и члены их семей возложат цветы.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев.

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Чернобыльцы авария на Чернобыльской АЭС

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в предстоящие выходные ожидается значительное повышение температуры — в некоторых районах она может подняться до +28 градусов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 апреля, ожидается заметное потепление. В городе ночью температура составит примерно +6…+8 градусов, а днём поднимется до +21…+23 градусов. Вероятность осадков низкая. В области температура поднимется до +21…+26 градусов, однако в некоторых местах будет немного прохладнее.

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Автор: Артем Рязанов

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Автор: Артем Рязанов

18 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку террористического акта, направленного против руководства Роскомнадзора. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, сообщает РБК.

По данным ФСБ, злоумышленники намеревались взорвать автомобиль, используя самодельное взрывное устройство.

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Автор: Юлия Данилова

Одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Ранее такое тоже было, но в 2026 стало именно трендом. Людям не хватает тех денег, которые им платит основной работодатель. Их «съедает» инфляция, компании больше не могут индексировать зарплаты, а кто-то их начинает снижать, чтобы оптимизировать расходы на ФОТ. Люди начинают искать более выгодные предложения, но не находят их и поэтому ищут вторую работу, — пояснила собеседница редакции.

Партия некачественного новосибирского сливочного масла выявлена на Алтае

Автор: Артем Рязанов

В апреле специалисты лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проанализировали жирно-кислотный состав двух партий сливочного масла из розничной сети. При отклонениях использовались дополнительные испытания.

— Результаты показали, что в партии брикетов несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% из Новосибирской области массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (С 18:2) составляет 5,5% при норме, установленной ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 2,2—5,5%; масляной кислоты (C 4:0) — 2,3% при норме 2,4–4,2%; олеиновой кислоты (С18:1) — 33,0% при норме 20–32%; прочих жирных кислот — 2% при норме 4—6,5%. Также в образце обнаружены фитостерины — вещества, которые содержатся только в растительных жирах, — говорится в сообщении.

