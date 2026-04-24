Власть Промышленность

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Властям регионов округа рекомендовали внимательно отслеживать реализацию инвестиционных проектов и не допускать перенос сроков их сдачи

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Одним из наиболее ярких примеров формирования эффективных производственных цепочек заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Вадим Голокво также назвал завод полимеров, запущенный Иркутской нефтяной компанией. Его проектная мощность – 650 тысяч тонн полимеров в год, востребованных в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности. Открытие производства позволило создать 1,6 тысячи новых высококвалифицированных рабочих мест.

В Алтайской крае АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» запущены 2-я и 3-я очереди предприятия на Корбалихинском месторождении, где добывают и перерабатывают руду с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра. Мощность линий позволяет производить до 1,5 миллионов тонн концентрата в год, спрос на него остаётся стабильно высоким.

— Поддержка бизнеса, особенно в существующих условиях, остаётся одной из ключевых задач органов власти всех уровней, — отметил заместитель полпреда.

При этом он подчеркнул, что важно обеспечить ответственное отношение инвесторов к взятым на себя обязательствам и стремиться не допускать переноса сроков исполнения проектов на более поздний период.

—  Для этого необходимо вовремя выявлять проблемы, принимать меры по их разрешению, внедрять адресные меры поддержки ответственного бизнеса. Один из инструментов, который позволяет это сделать — ЭКГ-рейтинг, работа по его внедрению в регионах Сибири идет по инициативе Анатолия Серышева, — добавил Вадим Головко.

Он также предложил РСПП подключиться к работе Совета ректоров округа для совместной точечной настройки целевой подготовки специалистов, которые нужны предприятиям.

Напомним, предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать. Пока другие регионы значительно превышают область по выходу научных разработок в промышленность.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета. Речь идет не только об автоматизации раздельного учета по 275-ФЗ, но и в методологии ГОЗ. 

Фото предоставлено пресс-центром аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Исключение составил энергетический сектор — здесь был зафиксирован рост индекса почти 5%.

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Власть Промышленность

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

