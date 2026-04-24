Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Одним из наиболее ярких примеров формирования эффективных производственных цепочек заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Вадим Голокво также назвал завод полимеров, запущенный Иркутской нефтяной компанией. Его проектная мощность – 650 тысяч тонн полимеров в год, востребованных в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности. Открытие производства позволило создать 1,6 тысячи новых высококвалифицированных рабочих мест.

В Алтайской крае АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» запущены 2-я и 3-я очереди предприятия на Корбалихинском месторождении, где добывают и перерабатывают руду с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра. Мощность линий позволяет производить до 1,5 миллионов тонн концентрата в год, спрос на него остаётся стабильно высоким.

— Поддержка бизнеса, особенно в существующих условиях, остаётся одной из ключевых задач органов власти всех уровней, — отметил заместитель полпреда.

При этом он подчеркнул, что важно обеспечить ответственное отношение инвесторов к взятым на себя обязательствам и стремиться не допускать переноса сроков исполнения проектов на более поздний период.

— Для этого необходимо вовремя выявлять проблемы, принимать меры по их разрешению, внедрять адресные меры поддержки ответственного бизнеса. Один из инструментов, который позволяет это сделать — ЭКГ-рейтинг, работа по его внедрению в регионах Сибири идет по инициативе Анатолия Серышева, — добавил Вадим Головко.

Он также предложил РСПП подключиться к работе Совета ректоров округа для совместной точечной настройки целевой подготовки специалистов, которые нужны предприятиям.

