Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Автор: Юлия Данилова

Импортеры и экспортеры получают штрафы при оформлении документов на таможне

Тихий запуск

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Партнер Светланы из Ижевска, поставляющий ей комплектующие, также получил штраф при ввозе очередной партии товара из-за границы. У него в документах тоже не был указан вес тары.

Собственница новосибирского предприятия Анна поделилась с редакцией, что письмо от Росприроднадзора приходило в компанию в конце прошлого года.

— Мы посмотрели, что по нам начислений нет, и успокоились, благополучно про это забыли. Насколько я знаю, многие новосибирские предприниматели его проигнорировали. О том, что до 15 апреля 2026 года нужно сдать отчет за 2025 год и оплатить сбор, не приходило никаких предупреждений. Мы случайно узнали, что коллегам начали приходить штрафы, прошли регистрацию на сайте Росприроднадзора через Госуслуги и начали оформлять документы, — пояснила Анна.

По ее словам, после подачи документов пакет пять дней висел на сайте без движения.

— Не исключаю, что все спохватились в последний момент, и сайт завис. Но в итоге сдать отчетность вовремя мы не успели, и пока нет понимания, будет ли она принята. Возможно, в ней найдут ошибки. Оплатить экосбор своевременно тоже не получилось, — констатирует она.

Собеседники с сожалением отметили, что, в отличии от налоговой реформы, по экосбору не было никаких круглых столов, семинаров и программ обучения. Предприниматели пожаловались на информационный вакуум, из-за которого оказались не готовы к новым платежам.

По данным регионального Минпромторга, по итогам 2025 года в Новосибирской области числились более 2100 компаний-экспортеров.

В зоне риска

У предпринимателей, которые решили оплатить экосбор, тоже возникли проблемы. Директор промышленной компании Сергей пояснил, что его предприятие работает по закупке сырья с Китаем, где нет таких требований по весу упаковки. Китайский поставщик не во всех документах указывает эту информацию либо указывает неправильно, а экосбор оплачивается по килограммам — в зависимости от веса ввезенной упаковки.

— Серьезной проблемой стал подбор коэффициентов. Мы сначала искали бухгалтера, который может проконсультировать по этому вопросу, но оказалось, что у них нет таких компетенций. Нужно было обращаться к экологам. Таких экспертов в штате у малых и средних предприятий Новосибирска практически нет. Нам пришлось искать специалиста на аутсорсинге, — делится Анна.

Как пояснила редакции Infopro54 эколог Елена Черницына (Удмуртия), она работает с компаниями из разных регионов России. В зоне риска, по ее словам, находятся участники внешнеэкономической деятельности.

— Ситуация накалена по всей России. Единицы предприятий имеют в штате своих экологов и могут отслеживать такие глобальные изменения. У многих предпринимателей эта информация осталась за кадром. Кроме того, в 2024 году были одни суммы за тонну ввезенных товаров и упаковки, а в 2025-м они резко выросли. Многие компании в итоге попали, — констатирует эксперт.

По ее словам, ситуацию усугубляет тот факт, что нужно сдавать не только годовой отчет, но и отчет по оплате экосбора при каждой поставке на этапе таможенного оформления (для ряда товаров).

— Основная проблема заключается в отсутствии четкого регламента и схемы для производителей и импортеров товаров: кто, когда и как должен оформить формы отчетности, — уполномоченные органы в каждом конкретном случае консультаций и разъяснений не дают, положения НПА не содержат конкретных указаний, их трактовка надзорными органами меняется. Все это не вносит ясности и не содействует желанию выполнять нормы законодательства ответственными хозяйствующими субъектами, — комментирует эколог.

Проблемы с расчетами

У новосибирских предпринимателей возникает немало вопросов и к расчету экосбора. Так, компании Анны насчитали 367 тысяч рублей за год за упаковку, ввезенную из Китая.

— При этом мы всю гофру не выкидываем на помойку, а сдаем на переработку, и кто-то на ней еще потом зарабатывает, — говорит собеседница редакции.

Кроме того, по ее словам, оказалось, что предприятие должно платить экосбор за упаковку, закупленную на территории России.

— Мы предполагали, что этот экосбор платят производители гофрокоробки. А сейчас получается, что платят и они, и мы, то есть идет задвоение оплаты. Мы запросили в техподдержке разъяснения по этому вопросу и ждем комментарии, — добавила Анна.

Предприниматели признаются, что для их бизнеса экосбор — очень существенная нагрузка.

— Мы только-только начали адаптироваться к налоговой реформе, а тут экосбор, плюс с 1 мая в нашей отрасли вводится маркировка «Честный знак». И все это на фоне тотального снижения бюджетов, — резюмирует Анна.

Источник фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления, автор: пресс-служба.

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Автор: Юлия Данилова

Одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Ранее такое тоже было, но в 2026 стало именно трендом. Людям не хватает тех денег, которые им платит основной работодатель. Их «съедает» инфляция, компании больше не могут индексировать зарплаты, а кто-то их начинает снижать, чтобы оптимизировать расходы на ФОТ. Люди начинают искать более выгодные предложения, но не находят их и поэтому ищут вторую работу, — пояснила собеседница редакции.

Партия некачественного новосибирского сливочного масла выявлена на Алтае

Автор: Артем Рязанов

В апреле специалисты лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проанализировали жирно-кислотный состав двух партий сливочного масла из розничной сети. При отклонениях использовались дополнительные испытания.

— Результаты показали, что в партии брикетов несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% из Новосибирской области массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (С 18:2) составляет 5,5% при норме, установленной ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 2,2—5,5%; масляной кислоты (C 4:0) — 2,3% при норме 2,4–4,2%; олеиновой кислоты (С18:1) — 33,0% при норме 20–32%; прочих жирных кислот — 2% при норме 4—6,5%. Также в образце обнаружены фитостерины — вещества, которые содержатся только в растительных жирах, — говорится в сообщении.

Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней

Автор: Юлия Данилова

Приставы провели проверку столовой, которая расположена в поселке Крупской на территории нового рынка «Азия-Сибирь». Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили в работе учреждения общественного питания нарушения как технологических процессов, так и санитарных норм.

—  Суд, рассмотрев материалы дела, на 90 суток приостановил работу компании, посчитав, что работа в подобных условиях создает угрозу жизни и здоровью потребителей, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Новосибирский инженер создал вредоносную программу для кражи бонусов

Автор: Артем Рязанов

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерных технологий, незаконном доступе к информации и создании вредоносных программ.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый занимал пост главного инженера в компании, где действовала система накопления и использования бонусов для покупки товаров и услуг у партнёров. Также существовала возможность обмена этих бонусов на рубли.

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

