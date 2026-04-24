Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Тихий запуск

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Партнер Светланы из Ижевска, поставляющий ей комплектующие, также получил штраф при ввозе очередной партии товара из-за границы. У него в документах тоже не был указан вес тары.

Собственница новосибирского предприятия Анна поделилась с редакцией, что письмо от Росприроднадзора приходило в компанию в конце прошлого года.

— Мы посмотрели, что по нам начислений нет, и успокоились, благополучно про это забыли. Насколько я знаю, многие новосибирские предприниматели его проигнорировали. О том, что до 15 апреля 2026 года нужно сдать отчет за 2025 год и оплатить сбор, не приходило никаких предупреждений. Мы случайно узнали, что коллегам начали приходить штрафы, прошли регистрацию на сайте Росприроднадзора через Госуслуги и начали оформлять документы, — пояснила Анна.

По ее словам, после подачи документов пакет пять дней висел на сайте без движения.

— Не исключаю, что все спохватились в последний момент, и сайт завис. Но в итоге сдать отчетность вовремя мы не успели, и пока нет понимания, будет ли она принята. Возможно, в ней найдут ошибки. Оплатить экосбор своевременно тоже не получилось, — констатирует она.

Собеседники с сожалением отметили, что, в отличии от налоговой реформы, по экосбору не было никаких круглых столов, семинаров и программ обучения. Предприниматели пожаловались на информационный вакуум, из-за которого оказались не готовы к новым платежам.

По данным регионального Минпромторга, по итогам 2025 года в Новосибирской области числились более 2100 компаний-экспортеров.

В зоне риска

У предпринимателей, которые решили оплатить экосбор, тоже возникли проблемы. Директор промышленной компании Сергей пояснил, что его предприятие работает по закупке сырья с Китаем, где нет таких требований по весу упаковки. Китайский поставщик не во всех документах указывает эту информацию либо указывает неправильно, а экосбор оплачивается по килограммам — в зависимости от веса ввезенной упаковки.

— Серьезной проблемой стал подбор коэффициентов. Мы сначала искали бухгалтера, который может проконсультировать по этому вопросу, но оказалось, что у них нет таких компетенций. Нужно было обращаться к экологам. Таких экспертов в штате у малых и средних предприятий Новосибирска практически нет. Нам пришлось искать специалиста на аутсорсинге, — делится Анна.

Как пояснила редакции Infopro54 эколог Елена Черницына (Удмуртия), она работает с компаниями из разных регионов России. В зоне риска, по ее словам, находятся участники внешнеэкономической деятельности.

— Ситуация накалена по всей России. Единицы предприятий имеют в штате своих экологов и могут отслеживать такие глобальные изменения. У многих предпринимателей эта информация осталась за кадром. Кроме того, в 2024 году были одни суммы за тонну ввезенных товаров и упаковки, а в 2025-м они резко выросли. Многие компании в итоге попали, — констатирует эксперт.

По ее словам, ситуацию усугубляет тот факт, что нужно сдавать не только годовой отчет, но и отчет по оплате экосбора при каждой поставке на этапе таможенного оформления (для ряда товаров).

— Основная проблема заключается в отсутствии четкого регламента и схемы для производителей и импортеров товаров: кто, когда и как должен оформить формы отчетности, — уполномоченные органы в каждом конкретном случае консультаций и разъяснений не дают, положения НПА не содержат конкретных указаний, их трактовка надзорными органами меняется. Все это не вносит ясности и не содействует желанию выполнять нормы законодательства ответственными хозяйствующими субъектами, — комментирует эколог.

Проблемы с расчетами

У новосибирских предпринимателей возникает немало вопросов и к расчету экосбора. Так, компании Анны насчитали 367 тысяч рублей за год за упаковку, ввезенную из Китая.

— При этом мы всю гофру не выкидываем на помойку, а сдаем на переработку, и кто-то на ней еще потом зарабатывает, — говорит собеседница редакции.

Кроме того, по ее словам, оказалось, что предприятие должно платить экосбор за упаковку, закупленную на территории России.

— Мы предполагали, что этот экосбор платят производители гофрокоробки. А сейчас получается, что платят и они, и мы, то есть идет задвоение оплаты. Мы запросили в техподдержке разъяснения по этому вопросу и ждем комментарии, — добавила Анна.

Предприниматели признаются, что для их бизнеса экосбор — очень существенная нагрузка.

— Мы только-только начали адаптироваться к налоговой реформе, а тут экосбор, плюс с 1 мая в нашей отрасли вводится маркировка «Честный знак». И все это на фоне тотального снижения бюджетов, — резюмирует Анна.

