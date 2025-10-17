Рекламодателям

В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев

  • 17/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев
Раньше такие врачи были в каждой поликлинике

В Новосибирской области изменилась схема организации медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним лицам. Теперь работу с теми, кто подвергся воздействию радиации, ведет госпиталь ветеранов войн №3. Процессы маршрутизации еще не отлажены, говорят чернобыльцы и просят в полном объеме восстановить практику доверенных врачей.

— У нас был свой центр, который нами занимался. Но главврач ушла на пенсию, а чернобыльцев стало меньше, и центра в прежнем виде не стало, а нас определили в госпиталь ветеранов. Правда, до сих пор нет приказа, не определен точный порядок: кто за что отвечает, как что делается. До сих пор не во всех поликлиниках знают, что мы относимся к третьему госпиталю, не везде вообще понимают, что это такое и как туда людей отправлять. Не доведено пока дело до конца. И сейчас я как диспетчер этими вопросами занимаюсь: мне люди звонят и говорят, что врачи не знают, куда их отправлять. В ручном режиме все эти вещи решаются. В госпитале сотрудники быстро реагируют и делают все как надо. Но вопрос в том, как к ним прийти, какие необходимые документы и прочее. Надеемся, что все будет решено в скором времени, — сообщил Infopro54 председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль» Владимир Дроздов.

В рамках форума «Здравоохранение Сибири», который проходил в Новосибирске с 14 по 16 октября, обсуждался вопрос медицинской помощи чернобыльцам. В частности там шла речь о доверенных врачах в поликлиниках. Запись выступлений есть в распоряжении редакции.

— В Новосибирской области с 2025 года головной организацией, контролирующей работу всей радиационной медицинской помощи, работу всех врачей, которые занимаются контингентом особого внимания, является госпиталь ветеранов войн №3. Мы собираем пациентов, мы собираем отчетность, формируем базы данных и регистры. Хотелось бы подчеркнуть, что в каждой медицинской организации нашего города есть доверенный врач. Это врач, который занимается пациентами, подвергшимся воздействию радиации. Он может быть и терапевтом, может быть и заведующим отделением, но он занимается данной категорией пациентов, — сказала главный внештатный специалист радиолог Минздрава Новосибирской области, заведующий консультативно-поликлиническим отделением, руководитель по взаимодействию с контингентом особого внимания Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №3 Алена Горбунова.

В прошлом доверенные врачи работали в системе отраслевых профсоюзов, сейчас такие врачи в большей степени ассоциируются с программами ДМС. Фактически доверенный врач является координатором и своевременно направляет пациента на необходимое обследование и лечение. Доверенные врачи должны знать специфику ведения той или иной категории пациентов. В случае с чернобыльцами такой подход раньше использовали, но со временем система работать перестала, говорят в региональном Союзе «Чернобыль».

— С 1990 года мы была такая практика. Мы ее фактически добивались для ликвидаторов, потому есть специфика, не все врачи ее знают. Доверенные врачи раньше были в каждой поликлинике. Такой врач занимается непосредственно чернобыльцами. Например, в Кировском районе и других районах были врачи, которые знали каждого чернобыльца, они знали семьи этих чернобыльцев, знали про детей, которые рождены после Чернобыля. Было внимание очень большое в то время. Конечно, многие врачи уже ушли на пенсию. Им никто не доплачивал за работу с чернобыльцами, они ее делали в первую очередь, потому что сами считали это важным. А сейчас многие говорят: почему я должен это делать, если мне за это не платят. И вопрос застрял, нет конкретики, нет понимания, кто такой доверенный врач, и как он должен это дело делать, что конкретно входит в его обязанности. И с этим надо разбираться, конечно. Система только на стадии формирования, — говорит Владимир Дроздов.

По данным Сибирского регионального Союза «Чернобыль», в ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие 2649 жителей Новосибирской области. В следующем году исполнится 40 лет со дня со дня одной из самых страшных ядерных катастроф.

Ранее редакция рассказывала, что врачи продолжают регистрировать тяжелые случаи постковидного синдрома.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

204

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Чернобыльцы последствия радиационных катастроф авария на Чернобыльской АЭС


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев
17/10/25 9:00
Медицина Общество
Музейно-выставочный год Новосибирска обошёлся без летних каникул
16/10/25 19:00
Город Культура Общество
Сибирская строительная неделя-2026: как выставка помогает бизнесу расти и развиваться в нестабильные времена
16/10/25 18:46
Недвижимость
Новосибирская область получит 312 млн на расселение аварийного жилья
16/10/25 18:30
Власть Недвижимость
Эмоции на бумаге и в смартфоне: россияне фиксируют не только факты, но и чувства
16/10/25 18:10
Технологии
Депутат Госдумы Аксененко предложил запустить в России профессиональную ипотеку
16/10/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Экологичный розжиг котлов: Ростехнадзор рассмотрит новую технологию СГК
16/10/25 17:53
Бизнес
В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей
16/10/25 17:00
Власть Общество
«Ермак» на линии метро: губернатор оценил новый подвижной состав Новосибирска
16/10/25 16:15
Власть
В Новосибирске приостановили работу компании, загрязнявшей воздух
16/10/25 16:00
Бизнес Право&Порядок Экология
Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику
16/10/25 15:30
Бизнес Власть ВЭД
Достойная работа для коммуникабельных и амбициозных
16/10/25 15:15
ПроБизнес
Суд решил передать России патенты на углеродные нанотрубки OCSiAl
16/10/25 15:00
Бизнес Власть
Наценки на продовольственные товары проверит ФАС в Новосибирске
16/10/25 14:00
Бизнес Власть
Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске
16/10/25 13:30
Бизнес Общество
Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов
16/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество Туризм
«Идеальный шторм»: Новосибирский «Нафтотранс плюс» хочет рассчитаться с долгами за счет перевозок
16/10/25 12:30
Бизнес Финансы
Медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирске
16/10/25 12:00
Бизнес Общество
Клуб директоров: «Личная эффективность руководителя: как не сойти с ума?»
16/10/25 11:44
Бизнес
Бизнес в Новосибирске получил сигнал о пересмотре практики экологических споров
16/10/25 11:30
Бизнес ПроБизнес Экология
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять