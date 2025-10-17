В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев

В Новосибирской области изменилась схема организации медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним лицам. Теперь работу с теми, кто подвергся воздействию радиации, ведет госпиталь ветеранов войн №3. Процессы маршрутизации еще не отлажены, говорят чернобыльцы и просят в полном объеме восстановить практику доверенных врачей.

— У нас был свой центр, который нами занимался. Но главврач ушла на пенсию, а чернобыльцев стало меньше, и центра в прежнем виде не стало, а нас определили в госпиталь ветеранов. Правда, до сих пор нет приказа, не определен точный порядок: кто за что отвечает, как что делается. До сих пор не во всех поликлиниках знают, что мы относимся к третьему госпиталю, не везде вообще понимают, что это такое и как туда людей отправлять. Не доведено пока дело до конца. И сейчас я как диспетчер этими вопросами занимаюсь: мне люди звонят и говорят, что врачи не знают, куда их отправлять. В ручном режиме все эти вещи решаются. В госпитале сотрудники быстро реагируют и делают все как надо. Но вопрос в том, как к ним прийти, какие необходимые документы и прочее. Надеемся, что все будет решено в скором времени, — сообщил Infopro54 председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль» Владимир Дроздов.

В рамках форума «Здравоохранение Сибири», который проходил в Новосибирске с 14 по 16 октября, обсуждался вопрос медицинской помощи чернобыльцам. В частности там шла речь о доверенных врачах в поликлиниках. Запись выступлений есть в распоряжении редакции.

— В Новосибирской области с 2025 года головной организацией, контролирующей работу всей радиационной медицинской помощи, работу всех врачей, которые занимаются контингентом особого внимания, является госпиталь ветеранов войн №3. Мы собираем пациентов, мы собираем отчетность, формируем базы данных и регистры. Хотелось бы подчеркнуть, что в каждой медицинской организации нашего города есть доверенный врач. Это врач, который занимается пациентами, подвергшимся воздействию радиации. Он может быть и терапевтом, может быть и заведующим отделением, но он занимается данной категорией пациентов, — сказала главный внештатный специалист радиолог Минздрава Новосибирской области, заведующий консультативно-поликлиническим отделением, руководитель по взаимодействию с контингентом особого внимания Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №3 Алена Горбунова.

В прошлом доверенные врачи работали в системе отраслевых профсоюзов, сейчас такие врачи в большей степени ассоциируются с программами ДМС. Фактически доверенный врач является координатором и своевременно направляет пациента на необходимое обследование и лечение. Доверенные врачи должны знать специфику ведения той или иной категории пациентов. В случае с чернобыльцами такой подход раньше использовали, но со временем система работать перестала, говорят в региональном Союзе «Чернобыль».

— С 1990 года мы была такая практика. Мы ее фактически добивались для ликвидаторов, потому есть специфика, не все врачи ее знают. Доверенные врачи раньше были в каждой поликлинике. Такой врач занимается непосредственно чернобыльцами. Например, в Кировском районе и других районах были врачи, которые знали каждого чернобыльца, они знали семьи этих чернобыльцев, знали про детей, которые рождены после Чернобыля. Было внимание очень большое в то время. Конечно, многие врачи уже ушли на пенсию. Им никто не доплачивал за работу с чернобыльцами, они ее делали в первую очередь, потому что сами считали это важным. А сейчас многие говорят: почему я должен это делать, если мне за это не платят. И вопрос застрял, нет конкретики, нет понимания, кто такой доверенный врач, и как он должен это дело делать, что конкретно входит в его обязанности. И с этим надо разбираться, конечно. Система только на стадии формирования, — говорит Владимир Дроздов.

По данным Сибирского регионального Союза «Чернобыль», в ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие 2649 жителей Новосибирской области. В следующем году исполнится 40 лет со дня со дня одной из самых страшных ядерных катастроф.

