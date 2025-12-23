60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков

Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ в преддверии новогодних праздников, значительная часть (67%) жителей Сибири либо уже использует, либо намеревается применять ИИ-инструменты для генерации праздничных поздравлений, выбора подарков, поиска кулинарных рецептов и планирования развлечений на период новогодних каникул.

67% сибиряков прибегают к помощи искусственного интеллекта для создания новогодних текстов, в то время как примерно треть (33%) респондентов не видят необходимости в использовании ИИ, аргументируя это тем, что праздничные пожелания должны исходить от души и быть уникальными.

Примерно 30% опрошенных из Сибири допускают возможность использования ИИ для написания поздравлений, если будут испытывать нехватку времени в предновогодней суете. 12% респондентов планируют поручить ИИ поздравление коллег и отдаленных знакомых. Четверть сибиряков (23%) активно используют и планируют продолжать использовать ИИ для создания новогодних поздравлений.

Более половины (60%) сибиряков считают ИИ полезным инструментом для поиска подарков, в то время как 39% респондентов относятся к этому процессу «очень трепетно» и считают, что в таком личном деле «нет места ИИ».

В отношении новогоднего стола 62% сибиряков видят потенциал в использовании ИИ для поиска новых рецептов, идей и выбора ресторанов или служб доставки еды. 41% респондентов не видят необходимости в применении ИИ для новогодней кулинарии, полагая, что новогодний стол должен основываться на семейных традициях и проверенных рецептах.

Опрос показал, что 64% россиян в той или иной степени планируют использовать искусственный интеллект для организации новогоднего досуга, включая составление расписания и поиск новых идей. Всего 37% опрошенных намерены полагаться исключительно на себя, а также на помощь родственников и друзей.

Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ, подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы жизни, включая банковские сервисы. Банк активно развивает направление цифровых помощников на основе больших языковых моделей и алгоритмов ИИ.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.