Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков

Дата:

При этом треть респондентов вообще не видят необходимости в использовании ИИ

Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ в преддверии новогодних праздников, значительная часть (67%) жителей Сибири либо уже использует, либо намеревается применять ИИ-инструменты для генерации праздничных поздравлений, выбора подарков, поиска кулинарных рецептов и планирования развлечений на период новогодних каникул.

67% сибиряков прибегают к помощи искусственного интеллекта для создания новогодних текстов, в то время как примерно треть (33%) респондентов не видят необходимости в использовании ИИ, аргументируя это тем, что праздничные пожелания должны исходить от души и быть уникальными.

Примерно 30% опрошенных из Сибири допускают возможность использования ИИ для написания поздравлений, если будут испытывать нехватку времени в предновогодней суете. 12% респондентов планируют поручить ИИ поздравление коллег и отдаленных знакомых. Четверть сибиряков (23%) активно используют и планируют продолжать использовать ИИ для создания новогодних поздравлений.

Более половины (60%) сибиряков считают ИИ полезным инструментом для поиска подарков, в то время как 39% респондентов относятся к этому процессу «очень трепетно» и считают, что в таком личном деле «нет места ИИ».

В отношении новогоднего стола 62% сибиряков видят потенциал в использовании ИИ для поиска новых рецептов, идей и выбора ресторанов или служб доставки еды. 41% респондентов не видят необходимости в применении ИИ для новогодней кулинарии, полагая, что новогодний стол должен основываться на семейных традициях и проверенных рецептах.

Опрос показал, что 64% россиян в той или иной степени планируют использовать искусственный интеллект для организации новогоднего досуга, включая составление расписания и поиск новых идей. Всего 37% опрошенных намерены полагаться исключительно на себя, а также на помощь родственников и друзей.

Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ, подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы жизни, включая банковские сервисы. Банк активно развивает направление цифровых помощников на основе больших языковых моделей и алгоритмов ИИ.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Фото создано нейросетью Шедеврум

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : технологии нейросети ИИ ВТБ

2 075
0
0
Предыдущая статья
«A la Russe»: трендом в новогодних украшениях в Новосибирске стала ностальгия
Следующая статья
Названы лидеры рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Автор: Юлия Данилова

К концу 2025 года рынок пекарен в сибирских городах демонстрирует разные стадии адаптации формата. Например, в Новосибирске он стабилизировался. Сейчас в городе работает 547 пекарен, сообщили эксперты «AVG Недвижимость».

— Показатель практически не изменился по сравнению с октябрем и лишь незначительно ниже августовского уровня. Это указывает на переход рынка к фазе стабилизации после активного роста в предыдущие периоды, — констатировала Анна Гусева, владелица агентства «AVG Недвижимость».

Читать полностью

Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка

Управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

— Главным трендом 2025 года на рынке рекламы и маркетинга стало сокращение бюджетов и заказчиков. Рынок чувствует себя довольно шатко, так как деньги сегодня выгоднее хранить на депозите, а не вкладывать в развитие. Высокая ключевая ставка позволяет хоть что-то заработать на депозите, тогда как любые инвестиции, тем более в рекламу, выглядят как риски.

Читать полностью

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

Читать полностью

Опрос: как сибиряки представляют идеальные новогодние подарки

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, треть жителей Сибири (32%) выражает желание дарить своим родным не столько материальные вещи, сколько больше тепла и положительных эмоций, а 27% стремятся избавиться от стремления найти «идеальный» подарок. При этом более половины участников опроса планируют увеличить свои новогодние затраты.

Большинство сибиряков стараются заранее планировать свои праздничные расходы. 60% респондентов приблизительно оценивают необходимую сумму, а 18% — тщательно составляют бюджет и строго его придерживаются. 21% опрошенных принимают решения о покупках спонтанно, не проводя предварительных расчетов.

Читать полностью

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева прокомментировала ключевые тренды, которые сформировались на рынке юридических услуг для бизнеса и граждан в Новосибирской области, а также оценила вызовы 2026 года.

В качестве третьего лица в 2025 году прокуратура стала вступать практически во все споры, где есть государственные интересы. Иски прокуратуры очень разнообразны: об изъятии собственности, о применении последствий ничтожности сделок.

Читать полностью

Евгений Лобов: В 2026 году на рынке Новосибирска может сформироваться дефицит предложения

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов прокомментировал наиболее актуальные для строительного рынка региона вызовы в 2025 года, а также оценил перспективы его развития в 2026-м.

В 2025 году из-за высокой ключевой ставки в стране очень сильно изменились ипотечные программы. Это оказало самое сильное влияние на строительный рынок Новосибирской области. По мнению аналитиков, в некоторых сегментах продажи упали до 60%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власть Общество

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Власть

Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

Бизнес Власть

Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Бизнес

Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Общество

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Бизнес Рынки

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Бизнес

Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Город Культура Общество

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Недвижимость

Определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска

Авто Власть Город

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Власть Общество Право&Порядок

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Общество

«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Власть Город Общество

Эстакада четвертого моста проходит рядом с окнами новосибирцев

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников

Общество

Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

Власть Отставки и назначения

Кадровая перестройка власти Новосибирской области в 2025 году

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Бизнес Прямым текстом

Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности