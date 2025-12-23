«A la Russe»: трендом в новогодних украшениях в Новосибирске стала ностальгия

В эпоху быстро меняющихся трендов, многие новосибирцы для украшения ёлки сегодня выбирают винтажные игрушки.

62% опрошенных горожан предпочитают традиционные украшения — шары, ангелочков, звёзды и снежинки.

38% украшают ёлку советскими игрушками.

73% опрошенных сообщили, что в их семьях хранятся ёлочные украшения прошлых поколений.

Для 26% эти украшения — не просто украшение, а важная часть семейной истории и воспоминаний.

Таковы результаты опроса, проведенного в регионе компанией «Росгосстрах». Выбор украшений для елки тоже индивидуален: 55% предпочитают советские наборы, 25% выбирают продукцию конкретной фабрики, а 20% отдают предпочтение ручной работе.

— Ретро-стиль и «a la Russe» (По-русски. — франц.) снова в моде. Многие сегодня занимаются восстановлением старых игрушек и гирлянд, которые принадлежали их бабушкам. На ёлку также вешают мандарины и старые конфеты, такие как «Маска» или «Красная шапочка». Всё это напоминает о подарках, которые получали дети в Советском Союзе. Люди стремятся вспомнить свои корни, и это стремление становится главной задачей. Стоит отметить, что «a la Russe» неоднороден. Для кого-то это империализм, а для кого-то — матрёшки. Ретро же в своей основе опирается на воспоминания поколений. Люди ищут что-то в подвалах своих старших родственников, пытаясь найти то, что было частью истории их семьи, — отмечает Екатерина Катанова, и. о. руководителя Комитета по развитию креативных индустрий реготделения «Опора России», арт-директор ООО «Арт Шок», редакции Infopro54.

По данным «Платформы ОФД», в 2025 году в России в целом продажи подарочных корзин и мишуры в рознице выросли всего на 6% по сравнению с прошлым годом, гирлянд — на 5%. Искусственные елки показали еще меньший рост — 4%.

Маркетплейсы демонстрируют более высокие результаты, хотя это во многом связано с низкими показателями прошлых лет. С 1 по 21 декабря Wildberries увеличил продажи елочных украшений на 36%, а мишуры — на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Искусственные елки выросли в продажах на 27%, как отмечают в компании. В Ozon за тот же период спрос на новогодние украшения вырос в 1,6 раза.

Кратковременный всплеск продаж, в том числе в традиционном ритейле, ожидается в последние несколько дней уходящего года.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок услуг Деда Мороза в Новосибирске выходит на новый уровень.