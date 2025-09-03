80% переводов в Китай россияне направляют на покупку автомобилей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов сообщил, что 80% всех переводов в Китай приходятся именно на покупку авто. Накануне банк снизил комиссии и скорректировал безналичный курс юаня.

Еще 10% переводов распределяются на личные счета в Китае. Остальные 10% приходятся на оплату товаров личного пользования, пополнение брокерских счетов или участие в выставках и конференциях.