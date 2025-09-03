В Новосибирске готовится к открытию вторая ГЧП-поликлиника

В Новосибирске готовится к открытию Городская клиническая поликлиника №2, расположенная на ул. Виталия Потылицына, 1/1. Об этом редакции сообщили жители одного из домов по ул. Татьяны Снежиной. Это вторая из семи ГЧП-поликлиник. В медучреждении будут действовать взрослое и детское отделения. Оно рассчитано на 967 посещений в смену.

— Старшая по дому написала, что открытие поликлиники запланировано на 10 сентября. По номеру 122 идет запись на прием к специалистам с 15 сентября, — сообщила редакции жительница Плющихинского жилмассива.

В ГК «Вис», которая занималась строительством объекта редакции Infopro54 подчеркнули, что поликлиника в настоящий момент готова к приему пациентов и добавили, что решение о сроках начала приема принимает региональный Минздрав.

— В настоящее время поликлиники №№2 и 27 (ул. Ереванская − Ред.) , построенные по соглашению о государственно-частном партнёрстве между Правительством Новосибирской области и Группой «Вис», готовы к приёму пациентов. Информацию о сроках начала приёма пациентов лучше уточнить в региональном министерстве здравоохранения, которое принимает решения по этому вопросу. В настоящее время по условиям ГЧП-соглашения Группа «ВИС» осуществляет техническую эксплуатацию трёх поликлиник: №№ 2, 7 и 27, отвечая за содержание зданий и работу всего оборудования, — уточнили в компании.

Напомним, строительство пятиэтажной Городской клинической поликлиники №2 велось в рамках государственно-частного партнерства с 2021 года. В мае 2025 года было объявлено о том, что здание поликлиники готовится ко вводу в эксплуатацию. Позже сроки ее строительства были продлены до конца августа. В сентябре 2024 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №2 на ул. Виталия Потылицына.

Соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году. Однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. Первоначальная стоимость строительства составляла 6,5 млрд руб. Впоследствии она выросла до 19,5 млрд руб. С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник.

В марте 2024 года инспекция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Однако её открытие состоялось лишь в июле 2025 года. Тогда же было объявлено о готовности ввести в эксплуатацию еще две ГЧП-поликлиники — №2 на улице Виталия Потылицына и №27 на улице Ереванской.

Стоит отметить, что на финальной сессии депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в июле 2025 года активно обсуждался один из самых актуальных вопросов седьмого созыва — концессии. За минувшие 5 лет они неоднократно становились камнем преткновения в работе исполнительных и законодательных органов власти. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок.

Ранее редакция сообщала, что новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране. Фактическая стоимость квадратного метра в сданных объектах серьезно превышает средние показатели по России.