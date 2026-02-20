Банк России рассказал о главной схеме телефонных мошенников в 2025 году

В прошлом году мошенники использовали хитрую схему, которая заставляла жертв сами звонить преступникам. Люди думали, что пытаются защитить свои деньги, но в итоге теряли сбережения.

Схема работала в несколько этапов. Сначала мошенники звонили человеку и представлялись сотрудником магазина или курьерской службы. Затем они говорили, что на имя жертвы оформлен заказ, и для доставки нужно назвать код из СМС. Злоумышленники сами отправляли случайный набор цифр и ждали, пока человек их назовет. После этого включался голосовой робот, который сообщал, что звонок был мошенническим, рассказали в Сибирском ГУ ЦБ.

Жертве приходило поддельное СМС о взломе Госуслуг или попытке оформить кредит. В конце сообщения был указан номер техподдержки сервиса или службы безопасности банка, куда нужно было срочно позвонить. Если человек следовал инструкции, он попадал к преступникам. Они представлялись сотрудниками полиции, Банка России или других ведомств и заявляли, что все его сбережения под угрозой. Они убеждали человека срочно перевести деньги на «безопасный счет». Следуя таким инструкциям, спасти деньги уже невозможно.

— Мошенники давно используют сложные, состоящие из множества комбинаций, схемы. При этом главным орудием преступников, несмотря на различные уловки, остается смартфон. Как показал ежегодный опрос Банка России – телефонные звонки – это все еще основной канал связи злоумышленников с людьми. Более того, почти треть респондентов, которые общались в прошлом году с мошенниками, выдавали им проверочные коды из СМС и push-уведомлений, — отметил Александр Иванов, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

В главном управлении МВД по Новосибирской области напоминают: важно внимательно проверять, кто отправляет секретные коды и зачем они нужны. Это поможет избежать неприятностей.

— Если вы получили тревожное сообщение, например, от банка или Госуслуг, с призывом перезвонить по какому-то номеру или перейти по ссылке, не стоит этого делать. Лучше самостоятельно найти официальные контакты организации, от имени которой с вами связались, и прояснить ситуацию. К примеру, телефон горячей линии банка всегда указан на обратной стороне банковской карты, — подчеркнула Елена Шилохвостова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области.

На февральской сессии горсовета Новосибирска начальник Управления МВД России по городу Новосибирску Алексей Захаров отмечал, что в связи с активным развитием современных средств коммуникации, повсеместным использованием безналичного расчёта, недостаточной правовой грамотности населения, по-прежнему распространённым видом преступлений являются преступления в сфере высоких технологий.

— Доля таких криминальных деяний в общей структуре преступности в 2025 году в городе составила практически 40%. Но необходимо отметить, что предпринятыми мерами удалось сократить количество зарегистрированных преступлений данной категории на 11,5% — говорил Захаров.

Ранее редакция сообщала о том, что за мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев.