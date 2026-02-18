За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемыми стали 35 местных жителей. Их действия квалифицировались по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года преступная группа, сговорившись с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”», совершила 82 эпизода мошенничества в Новосибирске и Бердске. Они оформляли потребительские кредиты на покупку товаров в магазинах сети и на кредитные карты, причинив банкам ущерб в 9 млн рублей.

— Также неблагоприятные последствия возникали для физических лиц, на имя которых были оформлены кредитные договоры, — отметили в суде.

Семерых участников организованной группы суд приговорил к лишению свободы на сроки от трех лет трех месяцев до семи лет девяти месяцев в колонии общего режима. Работник «Сети „Связной”», совершивший 30 преступлений, получил четыре года три месяца принудительных работ. Еще десять сотрудников компании и 17 подставных лиц, оформивших кредитные договоры, приговорены к условным срокам. С подсудимых солидарно взыскан ущерб в размере 9 миллионов рублей.

